One Piece: le serie da recuperare se avete amato il live action Netflix

Ci sono storie che non si limitano a essere raccontate: ti fanno viaggiare. Il live-action di One Piece su Netflix ha funzionato proprio perché ha compreso questo principio fondamentale: non è solo una serie d'avventura, ma un racconto di movimento continuo, di sogni che prendono forma attraverso la compagnia degli altri. Non è la meta a contare, ma l'equipaggio.

One Piece: una scena delle serie TV

Il mondo creato da Eiichirō Oda, reinterpretato in chiave live-action, ha portato sullo schermo una combinazione rara: leggerezza e tragedia, comicità e destino, personaggi caratterizzati e fragilità profondamente umane. È una serie che parla di libertà, ma lo fa senza mai perdere il senso della perdita, della lotta, della costruzione di sé.

Le serie da vedere dopo One Piece

Cosa resta, allora, dopo aver attraversato la East Blue con Luffy e la sua ciurma? Resta la voglia di continuare a navigare. Di cercare altre storie capaci di restituire quella stessa energia: mondi aperti, protagonisti imperfetti, legami che si costruiscono episodio dopo episodio. Le cinque serie che seguono non replicano One Piece, ma ne raccolgono lo spirito, ognuna a modo suo, ognuna con una rotta diversa.

The Witcher

Se One Piece è un'avventura luminosa, The Witcher rappresenta la sua controparte più oscura, l'idea di un viaggio come destino e maledizione. Eppure, sotto la superficie fatta di mostri e profezie, la struttura narrativa rivela una sorprendente affinità: anche qui il viaggio è il vero motore della storia.

Henry Cavill nei panni di Geralt

La serie segue Geralt di Rivia, cacciatore di creature che si muove in un mondo frammentato, incontrando personaggi destinati a diventare parte di qualcosa di più grande. Come nella ciurma di Luffy, anche in The Witcher i legami non nascono immediatamente: si costruiscono attraverso diffidenza, scontri e scelte morali. Ciò che rende la serie particolarmente affine a One Piece è il modo in cui alterna episodi autoconclusivi a una narrazione più ampia. Ogni incontro lungo la strada contribuisce a definire il protagonista e il mondo, proprio come accade nelle tappe del viaggio dei Mugiwara.

Disponibile su Netflix, The Witcher offre un'esperienza più cupa e adulta, ma altrettanto centrata sull'idea che nessun eroe si costruisce da solo. Il limite principale risiede talvolta nella complessità della timeline, che può risultare meno immediata rispetto alla linearità emotiva di One Piece, ma il cuore resta lo stesso: un mondo che si apre attraverso chi lo attraversa.

Tenebre e Ossa

In Tenebre e ossa (2021-2023, Netflix), l'elemento che più richiama One Piece è la centralità del gruppo. La serie, tratta dai romanzi di Leigh Bardugo, costruisce il suo universo narrativo attorno a un cast corale, in cui ogni personaggio contribuisce a definire il tono e la direzione della storia.

Tenebre e ossa: un momento della serie

Come nella ciurma di Luffy, anche qui troviamo individui con abilità specifiche, background differenti e motivazioni spesso contrastanti. Il risultato è una dinamica di squadra che evolve nel tempo, fatta di tensioni, fiducia e sacrificio. Il mondo di Ravka, con le sue divisioni politiche e magiche, richiama la vastità degli oceani di One Piece: un territorio da attraversare, comprendere e, in qualche modo, cambiare. La protagonista Alina Starkov non è così distante da Luffy nella sua funzione narrativa: entrambi catalizzano gli eventi, attirando attorno a sé alleati e nemici.

Disponibile su Netflix, la serie si distingue per una costruzione visiva elegante e una buona gestione dei personaggi secondari. Tuttavia, a differenza di One Piece, tende a privilegiare il conflitto politico rispetto all'avventura pura, risultando meno dinamica ma più stratificata.

Black Sails

Se One Piece racconta la pirateria come libertà e sogno, Black Sails ne esplora il lato opposto: quello politico, brutale e profondamente umano. Eppure, proprio in questa distanza tonale, emerge una connessione sorprendente.

Black Sails: una scena

Prequel narrativo de L'isola del tesoro, la serie segue il capitano Flint e una ciurma di pirati impegnati a sopravvivere in un mondo dominato da interessi economici, colonialismo e tradimenti. Anche qui il mare non è solo spazio fisico, ma territorio narrativo dove si costruiscono alleanze, identità e leggende. Come nel live-action di One Piece, la nave diventa un microcosmo: un luogo in cui individui diversi imparano a convivere, scontrarsi e riconoscersi. La differenza è nel tono: Black Sails elimina quasi del tutto l'ironia e abbraccia una narrazione più realistica, fatta di ambiguità morali e conseguenze irreversibili.

Il personaggio di Flint, ossessionato dal proprio obiettivo, può essere visto come un'eco distorta di Luffy: entrambi guidano, entrambi ispirano, ma mentre uno incarna la libertà, l'altro è intrappolato dalla propria visione.

La serie eccelle nella costruzione del mondo e dei personaggi, offrendo dialoghi complessi e archi narrativi stratificati. Il limite, per chi arriva da One Piece, potrebbe essere proprio questa densità: meno immediatezza emotiva, più riflessione politica. Ma per chi vuole esplorare la pirateria in chiave adulta, Black Sails, disponibile su Prime Video, rappresenta una rotta affascinante e complementare.

Our Flag Means Death

Se si cerca una connessione più diretta con il mondo piratesco, Our Flag Means Death rappresenta una scelta quasi naturale.

Our Flag Means Death, una scena

La serie racconta la storia di Stede Bonnet, aristocratico che decide di diventare pirata, costruendo un equipaggio improbabile e profondamente umano. Qui il legame con One Piece è immediato: un gruppo di outsider che trova nel mare non solo un'avventura, ma una possibilità di reinventarsi.

Il tono è decisamente più comico, ma sotto la superficie si nasconde una riflessione sorprendentemente sensibile sull'identità, sulle relazioni e sul bisogno di appartenenza. Come Luffy, anche Stede non è un leader tradizionale: guida attraverso l'empatia, non attraverso la forza. La serie, disponibile su Prime Video, brilla per scrittura e caratterizzazione, anche se non ha la stessa ampiezza di ambientazioni di One Piece. È più intima, più concentrata sui personaggi, ma proprio per questo riesce a catturare lo stesso spirito di libertà.

Avatar: La Leggenda di Aang

Infine, Avatar - La Leggenda di Aang rappresenta forse il parallelo più diretto in termini di struttura narrativa. La serie segue un gruppo di giovani protagonisti in viaggio attraverso un mondo diviso, con l'obiettivo di ristabilire un equilibrio perduto. Come in One Piece, ogni tappa del viaggio contribuisce alla crescita individuale e collettiva.

Avatar - La Leggenda di Aang: una scena

Il protagonista Aang, come Luffy, è animato da un'energia positiva che nasconde un peso enorme. La sua leggerezza non è superficialità, ma resistenza. Il gruppo che lo accompagna - Katara, Sokka, Zuko - richiama la dinamica della ciurma, con ruoli distinti ma complementari.

Disponibile su Netflix, la serie condivide con One Piece l'ambizione di tradurre un anime in live-action mantenendone lo spirito. Non sempre raggiunge lo stesso equilibrio tra tono e ritmo, ma offre un'esperienza coerente e coinvolgente.