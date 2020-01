The Witcher: la showrunner anticipa il plot della stagione 2

La showrunner di The Witcher, in un dialogo sui social coi fan, ha anticipato uno dei punti focali del plot della seconda stagione della serie Netflix, già in preparazione.

Henry Cavill nella vasca da bagno nel trailer di The Witcher

"La prima stagione dura circa trenta anni per Geralt, quindi i mostri non si estingueranno in quel periodo di tempo" ha scritto la Hissrich su Reddit in risposta a un fan che si preoccupava dell'estinzione di mostri e strighi nei romanzi a cui lo show si ispira. "Ma è qualcosa che approfondiremo molto di più (in entrambi i casi) nella seconda stagione."

In altre parole, la seconda stagione di The Witcher potrebbe approfondire la questione narrata in alcuni romanzi in cui strighi e mostri svaniscono nell'oscurità. Questo è un tema che fa parte dei libri, mentre è stato toccato solo in minima parte dei videogames a essi ispirati. Per la showrunner, però, "questo è un tema fondamentale per il modo in cui Geralt funziona. Se non ci fossero mostri, lui non avrebbe più nessuno scopo. All'inizio dei libri e della serie tv si parla di quanto gli umani odino gli strighi, ma hanno anche bisogno di loro. Questo è il punto focale, avere bisogno di ciò che odi. Avevamo bisogno di tutto questo per capire quanto il nostro eroe fosse un outsider, perciò abbiamo scelto di tenere i mostri ben presenti per questi trent'anni".

Qui trovate la classifica delle 30 serie TV perfette per il binge-watching, mentre potete approfondire il nostro giudizio con la recensione di The Witcher, la serie tv Netflix vede protagonisti Henry Cavill, Anya Chalotra e Freya Allan.

La prima stagione di The Witcher è attualmente disponibile su Netflix, mentre una seconda è già stata ordinata dalla piattaforma streaming.