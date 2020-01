The Witcher: ecco la timeline da usare per rivedere la serie Netflix!

Una utile timeline ci aiuta a fare chiarezza nella complessità narrativa di The Witcher in occasione dei rewatch della serie Netflix che si è rivelata un successo globale.

Dopo il successo stellare, The Witcher richiede una o anche più revisioni, che saranno rese più agevoli da uno strumento che circola in rete: una timeline chiarificatrice degli eventi della serie Netflix.

L'incontro tra Renfri e Geralt

Le timeline multiple non sono certo una novità nell'universo delle serie tv, ma The Witcher raramente segnala al pubblico i salti temporali. Il tutto si fa ancor più complicato visto che maghi e strighi non invecchiano visibilmente, eppure la prima stagione abbraccia un arco temporale di 65 anni.

Per agevolare la comprensione dello show, l'utente Reddit u/EricJohnstonDC ha realizzato per r/NetflixWitcher un grafico (pieno di spoiler , attenzione!) da usare per la revisione degli episodi.

A quanto vediamo, Yennefer è molto vecchia, ma l'aspetto giovanile con cui la vediamo nella serie può trarci in inganno. Tanto più che nei 65 anni della prima stagione non la vediamo invecchiare di un giorno. Al momento in cui Geralt di Rivia fa la sua comparsa nel primo episodio della prima stagione, la storia di Yennefer è andata avanti di 30-40 anni, anche se assumeremo che sia vicina all'età della sua interprete Anya Chalotra, che ha solo 23 anni.

Il grafico evidenzia le tre diverse timeline di The Witcher che si fondono nella serie tv: Ala storia delle origini di Yennefer, la caccia ai mostri di Geralt di Rivia in un'epoca tumultuosa e la timeline di Ciri che, nei romanzi, fa la sua comparsa solo in un secondo momento. La showrunner di The Witcher Lauren S. Hissrich ha difeso il principale cambiamento della serie tv rispetto ai romanzi, la scelta di anticipare l'ingresso di Ciri nella storia per non creare confusione nella mente degli spettatori.

A quanto indicato dalla timeline, man mano che ci avviciniamo al momento della Caduta di Cintra, lo schema passa da anni a giorni, alla fine della serie sono passate circa due settimane dalla Caduta. A quanto pare, la seconda stagione di The Witcher promette di essere più focalizzata e legata alla timeline senza troppo salti temporali di decenni, anche se con molta probabilità verranno usati dei flashback.

La prima stagione di The Witcher è attualmente disponibile su Netflix, mentre una seconda è già stata ordinata dalla piattaforma streaming.