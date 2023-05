The Witcher, Anya Chalotra: "L'uscita di scena di Henry Cavill è difficile da accettare"

Anya Chalotra ha confessato il proprio dispiacere per l'imminente uscita di scena di Henry Cavill, che a breve lascerà il ruolo di protagonista di The Witcher a Liam Hemsworth.

Anya Chalotra, interprete di Yennefer di Vengerberg in The Witcher, ha espresso il suo dispiacere per l'uscita di scena di Henry Cavill dalla serie Netflix che si appresta ad approdare sullo streamer con la terza stagione, l'ultima in cui vedremo l'attore inglese nei panni del protagonista Geralt di Rivia.

Yennefer in The Witcher 2

Come ha rivelato il teaser trailer di The Witcher 3, la prima parte della stagione debutterà su Netflix il 29 giugno, la seconda il 27 luglio. Alla fine della stagione ci sarà il recasting e dalla quarta stagione Geralt avrà il volto di Liam Hemsworth.

Il legame con Henry Cavill

"Tutto quello che sapevamo erano i sentimenti che proviamo quando una stagione finisce. Siamo pieni di orgoglio, amore e soddisfazione per quello che abbiamo fatto", ha dichiarato Anya Chalotra a SFF Gazette commentando la partenza di Henry Cavill. "Quindi, siamo rimasti stupiti. La notizia è stata difficile da accettare perché Henry è una parte fondamentale dello show e lo adoriamo tutti. Quindi, ci mancherà molto. Gli auguro il meglio."

In attesa dell'arrivo dei nuovi episodi, EW ha diffuso nuove foto promozionali della terza stagione di The Witcher che mostrano Yennefer di Vengerberg (Anya Chalotra) mentre partecipa al festival annuale di Beltane insieme a Geralt di Rivia (Henry Cavill) e alla principessa Cirilla (Freya Allan).

Sembra che l'arco del personaggio di Yennefer la condurrà alla redenzione in questa stagione, mentre tenta di fare ammenda per aver (quasi) venduto Ciri a un demone per ripristinare i suoi poteri magici.