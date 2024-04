The Witcher: Netflix cancella due spin-off della serie

Netflix avrebbe cancellato due degli spin-off di The Witcher originariamente previsti, tra cui il prequel The Rats, e uno spin-off ancora senza titolo.

Secondo quanto riportato da What's On Netflix, il mega streaming avrebbe già cancellato due degli spin-off di The Witcher originariamente previsti, tra cui il prequel The Rats, di cui si vociferava da tempo, e uno spin-off per bambini ancora senza titolo. Questo avviene dopo che la serie principale di The Witcher ha recentemente iniziato le riprese della sua quarta stagione, che sarà ora guidata dalla star di Hunger Games Liam Hemsworth, che è subentrato a Henry Cavill.

The Rats sarebbe stato interpretato da Dolph Lundgren, Ben Radcliffe, Christelle Elwin, Fabian McCallum, Aggy K. Adams, Juliette Alexandra, Connor Crawford, Deoudone van der Merwe, Morgan Santo e Stevel Marc. I personaggi principali sono apparsi nel finale della terza stagione di The Witcher, dove sono stati introdotti come una banda di giovani disadattati che hanno fatto ricorso a una vita criminale a causa della guerra.

Yennefer, Geralt e Cirilla in un'immagine promozionale

The Witcher si conclude con la quinta stagione

Prima della première della quarta stagione di The Witcher, Netflix ha recentemente confermato che la serie si concluderà con il quinto capitolo, che vedrà ancora una volta Hemsworth nei panni di Geralt di Rivia. Basata sui racconti e sui romanzi di Andrzej Sapkowski, The Witcher è creata e prodotta esecutivamente da Lauren Schmidt Hissrich, che ne è anche la showrunner. Nonostante l'uscita di scena di Henry Cavill, le due stagioni finali continueranno a essere interpretate da Freya Allan nel ruolo della principessa Ciri, Anya Chalotra nel ruolo di Yennefer di Vengerberg e Joey Batey nel ruolo di Jaskier.

Alla fine di quest'anno, Netflix distribuirà il secondo film d'animazione di Witcher, intitolato Sirens of the Deep, dopo il successo di The Nightmare of the Wolf del 2021. Il film avrà la voce di Doug Cockle, che originariamente interpretava Geralt nella serie di videogiochi Witcher di CD Projekt Red.