The Witcher 3: il teaser trailer anticipa la fine del viaggio del Geralt di Rivia di Henry Cavill

Henry Cavill si prepara a dire addio al personaggio di Geralt Di Rivia nel teaser trailer di The Witcher 3, che debutterà su Netflix il 29 giugno. Il primo sguardo dà un'idea di come "tutto sta per cambiare" al momento del ritorno dell'amata serie fantasy.

"Ora, per la prima volta, capisco la vera paura", dice Henry Cavill, estraendo poi la spada per prepararsi alla battaglia.

Cosa ci possiamo aspettare dalla terza stagione di The Witcher?

The Witcher 2: Kim Bodnia ed Henry Cavill in una scena della serie Netflix

Secondo quanto anticipato da Netflix, nella terza stagione di The Witcher, mentre monarchi, maghi e bestie del continente competono per catturarla, Geralt nasconde Ciri, determinato a proteggere la sua famiglia appena riunita da coloro che minacciano di distruggerla.

Rafforzati dall'addestramento magico di Ciri, Yennefer li conduce alla fortezza protetta di Aretuza, dove sperano di scoprire di più sui poteri non sfruttati della ragazza. Invece scoprono di essere finiti in un intreccio di corruzione politica, magia oscura e tradimento. Devono reagire, mettere tutto in gioco o rischiare di perdersi per sempre.

La corsa di Henry Cavill sta per finire

Henry Cavill nei panni di Geralt

The Witcher, basato sull'omonima serie di libri dell'autore polacco Andrzej Sapkowski, è stato presentato in anteprima su Netflix a dicembre 2019. Creato da Lauren Schmidt Hissrich, il dramma fantasy segue il cacciatore di mostri solitario Geralt di Rivia (Cavill) mentre naviga in un mondo in cui gli uonimi si rivelano malvagi delle bestie.

Nel cast della serie troviamo Freya Allan, Eamon Farren, Anya Chalotra, Joey Batey, MyAnna Buring, Royce Pierreson, Mimî M. Khayisa, Wilson Mbomio, Anna Shaffer, Mahesh Jadu, Tom Canton, Mecia Simson e Kim Bodnia.

Netflix ha rinnovato lo show per una terza stagione a settembre 2021, mesi prima dell'arrivo della stagione 2, uscita a dicembre. All'inizio di quest'anno, la showrunner Hissrich ha anticipato cosa accadrà nella nuova stagione. Netflix, tuttavia, ha rivelato a ottobre che la terza stagione sarebbe stata l'ultima di Henry Cavill. Il suo personaggio di cacciatore di mostri in futuro sarà interpretato da Liam Hemsworth.