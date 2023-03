The Witcher, Henry Cavill non era la prima scelta per il ruolo di Geralt, ecco quali star ha sconfitto

Per ottenere il ruolo di Geralt di Rivia in The Witcher, Henry Cavill non ha avuto vita facile, ecco quali star ha dovuto battere con un'audizione entusiasmante.

I fan disperati per l'uscita di scena di Henry Cavill dopo la terza stagione di The Witcher resteranno stupiti nello scoprire che il divo inglese non era la prima scelta per il ruolo di Geralt di Rivia. Tutt'altro, l'attore ha dovuto combattere per convincere la scettica showunner Lauren S. Hissrich che era lui l'uomo giusto per la parte. La showrunner aveva, infatti, messo gli occhi su altri due attori: il danese Mads Mikkelsen e la star de Il trono di spade Nikolaj Coster-Waldau, anche lui danese.

Appassionato di fantasy, nonché profondo conoscitore dei romanzi e dei videogame di The Witcher, Henry Cavill era talmente determinato a assicurarsi il ruolo di Geralt di Rivia che chiamava i suoi agenti ogni giorno per un aggiornamento. La sua tenacia è stata ripagata quando, dopo un'audizione, Lauren S. Hissrich è rimasta affascinata dalla sua interpretazione, convincendosi finalmente che era perfetto per il ruolo.

Henry Cavill ha quasi smesso di recitare ed era pronto a unirsi all'esercito per via dei flop al botteghino

Dopo tre stagioni l'idillio coi produttori di The Witcher si è interrotto. Sono trapelate voci inquietanti sul comportamento di Henry Cavill sul set per via delle incomprensioni legate alla direzione da far intraprendere al franchise e così, dalla quarta stagione in poi, a sostituire Henry Cavill nel ruolo di Geralt arriverà Liam Hemsworth.

La terza stagione di The Witcher, l'ultima con Henry Cavill in veste di protagonista, approderà su Netflix nel corso del 2023.