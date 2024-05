The Witcher, Freya Allan commenta le critiche a Liam Hemsworth dopo il recasting: 'Mi dispiace per lui'

L'attore di Hunger Games sta per fare il debutto nel ruolo di Geralt nella quarta stagione di The Witcher sostituendo Henry Cavill, uscito dopo tre stagioni, ma i fan non sono contenti.

Che nella nuova stagione di The Witcher, la quarta, Geralt di Rivia avrà le fattezze di Liam Hemsworth, subentrato a Henry Cavill dopo la sua uscita di scena, è ormai assodato, ma i fan non sono per niente soddisfatti e le critiche preventive a Hemsworth hanno già invaso i social media. In una nuova intervista a Collider la sua costar Freya Allen si è detta dispiaciuta per lui e auspica che i fan si adattino al cambiamento rapidamente.

"Non voglio parlare per lui, ma da quello che ho capito, sento che vuole mettercela tutta per dare cuore al personaggio", ha detto Allen. "Si è allenato. Mi dispiace per lui, onestamente, perché i fan possono essere molto offensivi e questa non è la situazione ideale per assumere il ruolo di qualcun altro. Ma sono davvero entusiasta di vedere cosa farà. Ed è un ragazzo così adorabile. Spero solo che la gente gli conceda il tempo necessario".

La produzione della quarta stagione di The Witcher, serie Netflix con una solida fanbase, ha preso il via ad aprile.

Nella sinossi diffusa dallo streamer si legge: "Dopo gli scioccanti eventi che hanno alterato il Continente concludendo la terza stagione, i nuovi episodi seguiranno Geralt, Yennefer e Ciri intenti ad attraversare il Continente devastato dalla guerra e i suoi numerosi demoni separati gli uni dagli altri. Se riusciranno a imporsi come leader dei gruppi di superstiti a cui si sono uniti, avranno la possibilità di sopravvivere al battesimo del fuoco e di riunirsi."

Joey Batey ha commentato con The Wrap l'uscita di Henry Cavill prima della premiere della terza stagione spiegando che la perdita si sarebbe sicuramente sentita: "Non posso rivelare troppo, ma il personaggio di Geralt si trova in una situazione molto compromessa. La profondità emotiva che Henry ha portato in quella performance, in particolare in quelle ultime settimane di riprese, ripensandoci ora, è incredibilmente toccante. C'è una certa scena verso la fine, e lui dice qualcosa legato a Ciri. Era talmente commovente che sono scoppiato a piangere".