Henry Cavill: i fan lo vogliono come nuovo Aegon Targaryen "solo per far dispetto al team di The Witcher"

La notizia di un nuovo prequel spinoff de Il trono di spade in fase di sviluppo presso HBO ha riacceso un popolare fancasting. Il prequel in questione dovrebbe essere dedicato a Aegon Targaryen, noto come Aegon il Conquistatore,e chi meglio di Henry Cavill potrebbe interpretare il personaggio?

Subito dopo che sono emerse le notizie sul prequel de Il trono di spade su Aegon il conquistatore, i fan si sono riversati su Twitter per far ripartire la campagna volta a far ottenere a Henry Cavill il ruolo di Aegon il Conquistatore. I fan hanno sostenuto che l'attore britannico è nato per interpretare il personaggio e, considerando la sua uscita di scena da The Witcher dopo la terza stagione, dovrebbe essere meno impegnato.

Il fan-casting di Henry Cavill è iniziato l'anno scorso quando la prima stagione di House of the Dragon ha rivelato che Aegon I Targaryen aveva visioni di un'invasione di White Walker che ha motivato la sua conquista di Westeros. Ciò ha portato alla speculazione che la seconda stagione potrebbe ccontenere il primo flashback del personaggio, e i fan hanno suggerito che la star di The Witcher sarebbe stata perfetta per interpretarlo. Cavill ha anche commentato la possibilità di entrare a far parte del cast della seconda stagione di House of the Dragon, dicendo "Penso che sarebbe bello essere a Westeros, ma non credo che ci sia un posto per me".

Di seguito gli accorati messaggi della campagna pro-ingaggio di Henry Cavill. Un utente lancia un messaggio chiaro e forte: "Scegliete Henry Cavill solo per far dispetto agli showrunner di The Witcher".