The Witcher: Freya Allan sa già come si concluderà la serie senza Henry Cavill

Netflix ha recentemente rivelato che le riprese della quarta stagione di The Witcher sono iniziate, ma anche che la serie si concluderà con la quinta stagione. La serie adatterà gli ultimi tre libri della saga e i fan sono ansiosi di vedere come finirà.

Anche se dovremo aspettare un po' per vedere la fine della storia, ci sono alcuni fortunati che conoscono già questi dettagli, tra cui l'interprete di Ciri Freya Allan. Impegnata nella promozione di Kingdom of the Planet of the Apes, all'attrice è stato chiesto se conoscesse già i dettagli del gran finale e lei ha confermato: "Sì, so come finisce".

Quando le è stato chiesto di Liam Hemsworth, che si calerà nel ruolo di Geralt nelle stagioni 4 e 5 sostituendo Henry Cavill, la Allan ha solo elogiato il suo nuovo collega: "È adorabile. Davvero molto dolce", ha dichiarato Allan. "È una persona davvero a modo". Quando le è stato domandato come sia stato tornare a lavorare su Witcher, Allan ha risposto che all'inizio era un po' ansiosa, ma alla fine è stata un'esperienza davvero divertente.

"Ho avuto un po' d'ansia all'inizio, se devo essere sincera, ma ora ci siamo e grazie a Dio abbiamo un grande regista che ci ha fatto iniziare il lavoro alla grande e lo ha reso molto divertente", ha detto Allan.

The Witcher 3: un'immagine della serie

Dove eravamo rimasti?

Le ultime stagioni di The Witcher saranno un adattamento dei restanti libri di Sapkowski, Il battesimo del fuoco, La Torre della Rondine e La Signora del Lago, e, secondo i produttori, offriranno un'epica e soddisfacente conclusione al grande successo fantasy firmato Netflix.

The Witcher 4: Liam Hemsworth è ancora più muscoloso di Henry Cavill mentre si prepara a diventare Geralt

Dopo gli scioccanti eventi che hanno sconvolto il Continente alla fine della terza stagione, la nuova stagione vedrà Geralt, Yennefer e Ciri attraversare, separati, il Continente devastato dalla guerra con i suoi molti demoni. Se riusciranno ad accettare e guidare i gruppi di outsider in cui si trovano, avranno una possibilità di sopravvivere al battesimo del fuoco e ritrovarsi ancora una volta.