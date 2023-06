The Witcher 3, Henry Cavill è per l'ultima volta Geralt nel trailer della serie Netflix

The Witcher 3 approderà questo mese su Netflix, e segnerà l'ultima volta in cui vedremo Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia... Più o meno. Come confermato anche dall'annuncio del trailer, la terza stagione di The Witcher sarà divisa in due parti. Eccovi un'anteprima del Volume 1.

Henry Cavill in The Witcher per l'ultima volta (più o meno)

Al #SummerGameFest è tempo di The Witcher, e proprio durante l'evento è stato mostrato un nuovissimo trailer della serie Netflix, che sappiamo già essere divisa in due parti.

Al fianco di Henry Cavill, alle sue ultime battute nel ruolo dello strigo Geralt di Rivia prima che a lui subentri Liam Hemsworth, ritroviamo le immancabili Freya Allan (Ciri) e Anya Chalotra (Yennefer) in quello che è a tutti gli effetti un "extended look" di ciò che ci aspetta.

Appuntamento dunque al 29 giugno, quando i primi 5 episodi di The Witcher 3 approderanno su Netflix (mentre per i restati si dovrà attendere il 27 luglio, data di debutto del Volume 2 sulla piattaforma).