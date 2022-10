The Witcher 4: Henry Cavill dice addio alla serie, Liam Hemsworth eredita il ruolo di Geralt di Rivia

Netflix ha annunciato che Henry Cavill non tornerà sul set di The Witcher 4 e sarà Liam Hemsworth a interpretare Geralt, ecco le dichiarazioni dei due attori.

Henry Cavill ha annunciato il suo addio a The Witcher e a sostituirlo sarà Liam Hemsworth che erediterà il ruolo di Geralt di Rivia nella stagione 4.

Netflix ha confermato la notizia e i due attori hanno condiviso un post in cui commentano il recasting sui social media.

Henry Cavill ha scritto online parlando di The Witcher: "Il mio percorso come Geralt di Rivia è stato pieno di mostri e avventure e, ahimé, poserò il mio medaglione e la mia spada per la stagione 4. Al posto mio, il fantastico Liam Hemsworth prenderà il ruolo del Lupo Bianco. Come accade con i più grandiosi personaggi letterari, passo il testimone con il rispetto per il tempo trascorso nell'interpretare Geralt e l'entusiasmo nel vedere l'approccio di Liam a questo uomo così affascinante e pieno di sfumature. Liam, buon uomo, questo personaggio ha una tale profondità meravigliosa, goditi la possibilità di immergerti in lui e scoprire cosa puoi trovare".

La terza stagione di The Witcher, l'ultima che avrà l'attore britannico nel ruolo di Geralt, arriverà sugli schermi di Netflix nel 2023.

Liam Hemsworth ha invece dichiarato: "Essendo un fan di The Witcher sono entusiasta dall'opportunità di interpretare Geralt di Rivia. Henry Cavill è stato un incredibile Geralt e sono onorato che mi stia passando le redini e mi permetta di prendere le lame del Lupo Bianco per il prossimo capitolo della sua avventura. Henry, sono stato per anni tuo fan e sono ispirato da quello che hai dato a questo amato personaggio. Dovrò riempire degli stivali molto grandi, ma sono realmente eccitato nell'entrare nel mondo di The Witcher".

