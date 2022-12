The Witcher 3: Henry Cavill avrà "l'uscita di scena più eroica", la promessa della showrunner

'Henry ha dato così tanto allo show e quindi vogliamo onorarlo in modo appropriato', afferma la showrunner Lauren Hissrich riguardo all'uscita di scena di Henry Cavill prevista in The Witcher 3.

Non era previsto che The Witcher 3 desse l'addio al protagonista Henry Cavill, star del dramma fantasy di Netflix nei panni del cacciatore di mostri Geralt di Rivia sin dal suo inizio. Ma ora che Cavill si è ufficialmente dimesso dal ruolo, che sarà ricoperto da Liam Hemsworth nella stagione 4, la creatrice della serie e showrunner Lauren Hissrich afferma che la stagione 3 offrirà "l'uscita di scena più eroica" possibile per il divo inglese.

"Henry ha dato così tanto allo show e quindi vogliamo onorarlo in modo appropriato", ha dichiarato Lauren Hissrich a EW facendo riferimento a Time of Contempt, il quarto libro della serie Witcher dell'autore Andrzej Sapkowski che la stanza degli scrittori ha in parte adattato per la storia della terza stagione.

Geralt in una scena di The Witcher

"Ciò che è così interessante è che la stagione 3, per me, è l'adattamento più fedele a uno a uno dei libri realizzato finora", dice. "Ovviamente, non possiamo adattare ogni pagina, ma Time of Contempt ci ha dato così tanti grandi eventi d'azione, punti della trama, momenti decisivi del personaggio, enormi rivelazioni di un grande male. Il materiale è talmente ricco che siamo riusciti a rimanere davvero molto vicino ai libri. La grande svolta di Geralt consiste nell'abbandonare la neutralità e fare tutto ciò che deve fare per arrivare a Ciri. Geralt ha in mente una nuova missione quando torneremo da lui nella stagione 4. È un Geralt leggermente diverso da quello che ci aspettavamo."

Henry Cavill ha annunciato la sua uscita da The Witcher alla fine di ottobre, in concomitanza con la notizia che avrebbe ripreso il ruolo di Superman nei film sui supereroi DC dopo Man of Steel e Justice League. Cavill ha già filmato la terza stagione, quindi la sostituzione entrerà in vigore nella quarta stagione.