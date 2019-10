The Suicide Squad: neppure Taika Waititi conosce i personaggi del film

The Suicide Squad è in lavorazione, ma Taika Waititi, che ha un ruolo del film, ammette di non sapere niente degli altri personaggi.

Taika Waiti ha un ruolo in The Suicide Squad, ma neppure lui è al corrente di quali altri personaggi siano nel film diretto dall'amico James Gunn. Questo per far capire il livello di segretezza che circonda il reboot DC/ Warner.

Venezia 2018: uno scatto di Taika Waititi al photocall delle giurie

Taika Waititi, indaffaratissimo nel tour promozionale di Jojo Rabbit e nello sviluppo di Thor: Love and Thunder, è pur sempre un attore così ha accettato di recitare un ruolo (top secret, ovviamente) in The Suicide Squad, diretto dall'amico James Gunn.

Parlando del film, Taika Waititi ha svelato: "Siamo amici, così James mi ha detto 'Vieni e fai questa cosa'. James è geniale, e c'è una lista incredibile di attori. Ma non ho idea di chi interpretino e cosa facciano".

Il cast di The Suicide Squad sarà veramente stellare visto che vedrà il ritorno di volti noti e l'arrivo di nuove star. Tra di loro Margot Robbie, Joel Courtney, Viola Davis, Joel Kinnaman, Idris Elba, Michael Rooker, Peter Capaldi, Nathan Fillion, Sean Gunn, David Dastmalchian, Storm Reid, Pete Davidson, Taika Waititi, John Cena, Flula Borg, Juan Diego Botto, Tinashe Kajese, Alice Braga, Steve Agee, Daniela Melchior, Julio Ruiz e Jennifer Holland.

Assente, pare, il premio Oscar Jared Leto poiché, come ha confermato lo stesso James Gunn, non c'è bisogno di Joker in The Suicide Squad.

Qui trovate le prime foto di Viola Davis, John Cena e Idris Elba sul set di The Suicide Squad. L'uscita di The Suicide Squad è fissata per il 6 agosto 2021.