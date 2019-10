The Suicide Squad, James Gunn: "Non c'è bisogno di Joker nel film"

James Gunn spiega perché The Suicide Squad non richiede la presenza del Joker nella storia.

Il regista di The Suicide Squad, James Gunn, ha spiegato il motivo per cui secondo lui la presenza di Joker nel film non è necessaria. Mentre mantiene il fitto riserbo sulla natura del suo The Suicide Squad, James Gunn ammette l'assenza di Joker e spiega ai fan il motivo per cui secondo lui non c'è bisogno che il villain sia nella storia.

In un q&a su Instagram, alla domanda sulla scelta di eliminare Joker dalla storia di The Suicide Squad, James Gunn ha così risposto: "Nessuno tranne me e pochi altri conoscono tutti i personaggi che sono nel film, ma se il Joker è assente non credo che sia poi così strano visto che non fa parte della Suicide Squad nei fumetti".

Di fatto James Gunn ha ragione: Joker è stato associato con il team di villain per scelta del regista di Suicide Squad David Ayer, il quale ha scelto di trasformarlo in antagonista per via del suo legame con Harley Quinn. Nei fumetti, Harley viene coinvolta nella Suicide Squad solo a partire dal rilancio con New 52, nel 2011, e successivamente compare nel film animato Batman: Assault on Arkham, collegato alla serie di videogame Batman: Arkham.

Il cast di The Suicide Squad è composto da Margot Robbie, Joel Courtney, Viola Davis, Joel Kinnaman, Idris Elba, Michael Rooker, Peter Capaldi, Nathan Fillion, Sean Gunn, David Dastmalchian, Storm Reid, Pete Davidson, Taika Waititi, John Cena, Flula Borg, Juan Diego Botto, Tinashe Kajese, Alice Braga, Steve Agee, Daniela Melchior, Julio Ruiz, e Jennifer Holland.

Qui trovate le prime foto di Viola Davis, John Cena e Idris Elba sul set di The Suicide Squad. L'uscita di The Suicide Squad è fissata per il 6 agosto 2021.