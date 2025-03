Richard Norton, attore della saga di Max Max, è morto a 75 anni

Richard Norton, uno dei più famosi e apprezzati coordinatori di stunt in numerosi lungometraggi, è scomparso a Melbourne all'età di 75 anni. La notizia è stata confermata su Instagram dalla moglie Judy Green.

Nel corso della sua carriera, Norton ha allenato grandi star del cinema come Charlize Theron e Liam Neeson, ed era uno dei professionisti maggiormente richiesti a Hollywood.

L'annuncio della scomparsa di Richard Norton e il ricordo dei colleghi

"Sono sotto shock e devastata, non ho parole" ha scritto Green, annunciando la morte del marito "Ho perso tutto. So che ci sarà, e già c'è, tanto amore e sgomento per la perdita di questo essere umano incredibile. L'amore della mia vita. Sto usando questo periodo per cercare di fare i conti con questo enorme dolore".

James Gunn con Idris Elba sul set di The Suicide Squad

James Gunn ha ricordato in un messaggio il collega:"Richard Norton era un interprete di stunt incredibilmente talentuoso, un coordinatore e un attore. Ma era anche un amico. L'ho conosciuto come coreografo di combattimenti in The Suicide Squad: ha curato la scena di fuga di Harley, il combattimento tra Peacemaker e Rick Flag Jr. e altro ancora. Era un tipo tosto ma gentile, con una risata fragorosa e mille storie dei suoi anni nel mondo del cinema".

La carriera di Richard Norton

Nel corso della sua vita nel mondo del cinema, Richard Norton ha collaborato con diverse star di Hollywood tra cui Anya Taylor-Joy, Jackie Chan, Sophie Turner e Scarlett Johansson. Ha allenato anche Stevie Nicks e Agnetha Fältskog degli ABBA. Norton è anche co-creatore dello stile marziale Zen Do Kai.

Parte del cast di The Suicide Squad

Negli ultimi anni, Norton ha firmato le coreografie di combattimento di blockbuster ad alta tensione come Suicide Squad, The Suicide Squad - Missione Suicida, Blacklight e X-Men: Dark Phoenix, oltre ad aver coordinato gli stunt di Furiosa: A Mad Max Saga e Mad Max: Fury Road, in cui ha interpretato il ruolo del Primo Imperatore, braccio destro del villain Immortan Joe.