The Suicide Squad: Viola Davis, John Cena e Idris Elba nelle foto dal set

The Suicide Squad, il nuovo film diretto da James Gunn, avrà nel proprio cast anche Viola Davis, ora ritratta in alcune foto scattate sul set, che riprenderà il ruolo di Amanda Waller nel nuovo progetto tratto dai fumetti della DC.

L'attrice premio Oscar viene mostrata durante le riprese di The Suicide Squad accanto a Idris Elba e John Cena. Il progetto, come confermato dal produttore Peter Safran, non è stato ideato da James Gunn come un sequel del cinecomic diretto da David Ayer, nonostante il ritorno di alcuni attori.

Il regista ha recentemente svelato che Warner Bros. gli aveve lasciato la libertà di scegliere quale progetto dirigere per lo studio e di aver immediatamente pensato al mondo di Suicide Squad.

Ecco gli scatti dal set:

John Cena, Idris Elba and Viola Davis on set SS pic.twitter.com/VizcP2aSmb — Comic Book Talk (@ComicBooksTalk) October 16, 2019

Sean Gunn, il fratello del regista, ha dichiarato parlando del suo doppio impegno dietro la macchina da presa di un cinecomic che lo porterà a girare The Suicide Squad e subito dopo Guardiani della Galassia Vol. 3: "So che è davvero entusiasta per le riprese e ora che ho letto lo script non dirò nulla oltre il fatto che è davvero buono. E so che è davvero eccitato, quindi attendo di scoprire cosa accadrà".

Il cast di The Suicide Squad sarà veramente stellare e composto da Margot Robbie, Joel Courtney, Viola Davis, Joel Kinnaman, Idris Elba, Michael Rooker, Peter Capaldi, Nathan Fillion, Sean Gunn, David Dastmalchian, Storm Reid, Pete Davidson, Taika Waititi, John Cena, Flula Borg, Juan Diego Botto, Tinashe Kajese, Alice Braga, Steve Agee, Daniela Melchior, Julio Ruiz, e Jennifer Holland.