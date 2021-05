The Suicide Squad - Missione Suicida avrà più scene dopo i titoli di coda, anticipa James Gunn

In un nuovo confronto coi fan via social media, James Gunn avrebbe lasciato intendere che The Suicide Squad - Missione Suicida conterrà non una, ma varie scene dopo i titoli di coda.

James Gunn ha rivelato in una nuova conversazione via social coi fan che l'atteso The Suicide Squad - Missione Suicida conterrà non una, ma varie scene dopo i titoli di coda.

The Suicide Squad - Missione Suicida: John Cena in una scena tratta dal trailer

A un fan che gli chiedeva se The Suicide Squad - Missione Suicida conterrà una scena dopo i titoli di cosa, James Gunn ha risposto con un eloquente "Una?". Risposta che non stupisce più di tanto, considerato che Guardiani della Galassia Vol. 2 aveva ben cinque scene post-credits.

Un altro fan ha chiesto a Gunn se è vero che ha rifiutato il reboot su Superman e lui ha risposto:

"Sì, perché The Suicide Squad mi interessava di più. solo perché un personaggio è più famoso o popolare non significa che possa darmi maggior carica creativa, considerato che per scrivere e dirigere un film servono almeno due anni".

The Suicide Squad: Missione Suicida, James Gunn spiega i problemi causati dal look di Peacemaker

Nel cast di The Suicide Squad - Missione Suicida troviamo John Cena, Margot Robbie, Jai Courtney, Joel Kinnaman, Sean Gunn, Nathan Fillion, Taika Waititi, Michael Rooker,Idris Elba, Daniela Melchior, Sylvester Stallone, David Dastmalchian e Viola Davis.

Il film uscirà il 6 agosto al cinema e, in contemporanea, su HBO Max.