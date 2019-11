The Suicide Squad: il film di James Gunn sarà vietato ai minori?

The Suicide Squad, diretto da James Gunn, potrebbe essere vietato ai minori: il progetto prodotto da Warner Bros. avrà infatti un approccio totalmente diverso rispetto al precedente capitolo delle avventure dei villain alle prese con situazioni eroiche.

Il progetto, secondo le fonti di Variety, dovrebbe essere il terzo film tratto dai fumetti della DC a ottenere la classificazione che impedisce ai minorenni di accedere da soli in sala negli Stati Uniti. The Suicide Squad seguirebbe infatti le orme di Joker e di Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn), che arriverà prossimamente nelle sale.

James Gunn già in passato ha realizzato film vietati ai minori come Super, mentre la trilogia dei Guardiani della Galassia realizzata per Marvel è adatta anche ai teenager. Bisognerà comunque attendere ancora a lungo prima di scoprire dettagli come gli eventuali divieti: The Suicide Squad verrà distribuito nei cinema americani il 6 agosto 2021 e le riprese sono ancora in corso.

Nel cast di The Suicide Squad, che non è stato ideato come un sequel del cinecomic diretto da David Ayer nel 2016, ci saranno anche i nuovi arrivi Idris Elba, Michael Rooker, Nathan Fillion, Sean Gunn, David Dastmalchian, Storm Reid, Pete Davidson, Taika Waititi e John Cena. Tra i ritorni, invece, ci sono quelli di Margot Robbie che è Harley Quinn, Viola Davis che interpreta Amanda Waller, Joel Kinnaman che riprenderà la parte di Rick Flag e Jai Courtney che sarà Captain Boomerang.