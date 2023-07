The Suicide Squad, James Gunn conferma: 'Non fa parte del canone del DC Universe'

James Gunn ha messo a tacere le voci degli ultimi mesi, spiegando come il nuovo canone del DC Universe partirà esclusivamente da Superman: Legacy. The Suicide Squad, quindi, vi rimarrà fuori.

Nei giorni scorsi James Gunn ha stuzzicato i fan con diversi annunci legati al cast di Superman: Legacy, film che riporterà l'uomo d'acciaio sul grande schermo, ma in una veste totalmente nuova. Tra i veri personaggi annunciati uno in particolare ha destato molta curiosità: la Lanterna Verse Guy Gardner che sarà interpretata nientemeno che da Nathan Fillion, vecchia conoscenza di Gunn.

L'attore aveva già recitato nel mondo DC in The Suicide Squad, interpretando The Detachable Kid, e il suo casting ha destato molta confusione. Gunn ci ha però tenuto a specificare che The Suicide Squad non è canonico all'interno del nuovo DC Universe. "I film DC Studios e il canone di queste storie inizieranno con Superman: Legacy" ha scritto il regista su Reddit in risposta alla domanda di un fan.

Superman: Legacy, James Gunn svela l'età del nuovo uomo d'acciaio

Niente sequel per The Suicide Squad

Sempre di recente Gunn aveva dichiarato di come non ci fossero piani per un sequel del film uscito nel 2021. Staremo a vedere, dunque, se e in che modo gli antieroi della DC saranno ripescati nel nuovo corso degli studios supervisionato da James Gunn e Peter Safran.

Tutti gli occhi dei fan sono quindi puntati su Superman: Legacy, in arrivo nelle sale nel 2025. Un film che non sarà la solita origin story per il personaggio e che al suo interno conterrà già tanti eroi del mondo DC Comics.