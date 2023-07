Superman: Legacy, Nathan Fillion sarà Lanterna Verde, nel cast anche Isabela Merced e Edi Gathegi

Mancano due anni all'arrivo di Superman: Legacy mentre il casting del film di James Gunn procede lentamente, ma inesorabilmente. Vanity Fair ha annunciato tre nuovi arrivi: Nathan Fillion, amico e sodale di Gunn, si calerà nei panni di Lanterna Verde, con lui anche Edi Gathegi e Isabela Merced che interpreteranno rispettivamente Mister Terrific, alias Michael Holt, e Hawkgirl. Il trio affiancherà i protagonisti David Corenswet, che sarà il nuovo Clark Kent, e Rachel Brosnahan, che interpreterà Lois Lane.

Sweet Girl: Isabela Merced in un'immagine

Da quanto anticipato finora, Nathan Fillion si calerà nei panni di Guy Gardner, un "concentrato di mascolinità" che sa anche farsi benvolere nonostante sia piuttosto odioso. Avendo interpretato un ruolo simile in Dr. Horrible, dove vestiva i panni del supereroe Captain Hammer, Fillion sembra la scelta perfetta. Nei fumetti il personaggio è noto per i capelli rossi dal taglio a scodella, che Vanity Fair conferma esser parte del suo look anche in Superman: Legacy.

Un cast a misura di James Gunn

Nathan Fillion è un collaboratore abituale di James Gunn, avendo partecipato a The Suicide Squad nei panni di The Detachable Kid, ma anche a Slither e Guardiani della Galassia Vol. 3.

Edi Gathegi interpreta Laurent in una sequenza del film New Moon

Edi Gathegi, veterano della saga di Twilight e di X-Men: First Class, interpreterà Michael Holt, noto per essere un brillante inventore apparso per la prima volta in un numero del 1997 di Spectre. Mister Terrific fa parte della Justice Society of America e ha una rivalità con Batman, sottotrama che potrebbe plasmare alcune storie future del DCU.

Isabela Merced interpreterà Hawkgirl, che è apparsa per la prima volta negli anni '40. Nel corso degli anni sono apparse varie iterazioni del personaggio, ma tutte sono note per l'uso di spade, lance e mazze.

Superman: Legacy, in afse di sviluppo nonostante lo sciopero degli sceneggiatori, segnerà il vero inizio sul grande schermo del rinnovato DCU di Gunn e del co-CEO dei DC Studios Peter Safran.