The Suicide Squad, James Gunn: 'Non ci sono piani per un sequel'

Dopo il primo, deludente tentativo di portare sul grande schermo la Suicide Squad con il film di David Ayer, è toccato a James Gunn riprovarci, questa volta con più successo. The Suicide Squad, uscito nelle sale e su HBO Max nel 2021, ha segnato il 90% di punteggio su Rotten Tomatoes, incassando 168,7 milioni di dollari al box-office. Al momento, però, non sembrerebbero esserci piani per un sequel.

La risposta è arrivata direttamente da James Gunn intervistato ai microfoni del podcast Inside of You. Una sorta di sequel è però arrivato sul piccolo schermo con Peacemaker, serie che ha visto John Cena nuovamente nei panni del vigilante mascherato. Al momento gli antieroi della Suicide Squad non sono contemplati nei piani del nuovo DC Universe, ma Gunn aveva dichiarato che i fan avrebbero rivisto la Harley Quinn interpretata da Margot Robbie.

La trama di The Suicide Squad

Basato sull'omonimo gruppo di antieroi della DC Comics e decimo film del DC Extended Universe, The Suicide Squad - Missione Suicida racconta la storia di Amanda Waller, che ha una nuova cruciale missione e abbisogna di una squadra di supercriminali imprigionati dal sistema carcerario-industriale americano. La donna è particolarmente determinata ad avvalersi di Bloodsport, che pensa abbia la stoffa di un vero leader e possa guidare il team al successo. Al suo fianco una galleria di personaggi a dir poco improbabili e spesso caricaturali, con in più il ritorno di Rick Flagg, Harley Quinn e Capitan Boomerang. Il team riuscirà a recuperare le informazioni sul misterioso progetto Starfish , sull'isola Corto Maltese?