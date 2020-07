The Old Guard: Charlize Theron sogna il sequel del film più visto su Netflix

Charlize Theron è sbalordita dagli ottimi risultati ottenuti da The Old Guard, il nuovo film Netflix che ha avuto un grande successo, e ora vuole il sequel.

The Old Guard ha raggiunto già 72 milioni di case nelle sue prime quattro settimane di uscita, risultato che ha lasciato di stucco anche la sua protagonista Charlize Theron, che ha rivelato di volere un sequel come anche tutti i suoi compagni di set.

The Old Guard: una scena con Charlize Theron e KiKi Layne

Come spiega Variety, l'attrice premio Oscar ha infatti confermato questa volontà, dopo il successo inaspettato di The Old Guard, alimentando le speranze per un nuovo capitolo della storia di Andy, la guerriera immortale. Da quanto riportato da Charlize Theron, la produzione starebbe solo aspettando il momento giusto per ricominciare insieme a tutto il cast: "Ci stiamo riposando un attimo, ma dato che tutti noi vogliamo fare un sequel sono sicura che, al momento giusto, inizieremo quella conversazione".

The Old Guard: Charlize Theron in una scena d'azione

Vista la risposta del pubblico a The Old Guard, la possibilità che un sequel prenda vita è alta e anche il cast composto da Charlize Theron, KiKi Layne, Chiwetel Ejiofor, Matthias Schoenaerts, Luca Marinelli, Marwan Kenzari e Harry Melling sarebbe disposto a tornare sul set.

The Old Guard si basa sull'omonimo fumetto di Greg Rucka, anche sceneggiatore del film, diretto da Gina Prince-Bythewood. Ovviamente, non ci sono ancora conferme su un possibile sequel ma queste ultime dichiarazioni potrebbero far ben pensare a un ritorno di Andy e la sua squadra di secolari guerrieri immortali.

Come svela la recensione di The Old Guard, il film racconta la storia dei guerrieri che da secoli proteggono il mondo dei mortali guidati da una guerriera di nome Andy (Charlize Theron). Nel gruppo ci sono mercenari molto uniti tra loro e che stranamente non possono morire. Durante una missione urgente le straordinarie capacità dei componenti della squadra diventano improvvisamente pubbliche. Ora tocca ad Andy e all'ultima arrivata Nile (Kiki Layne) aiutare il team a scongiurare il pericolo rappresentato da chi, a qualsiasi prezzo, intende replicare e sfruttare economicamente questo dono.