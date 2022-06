The Old Guard 2: Charlize Theron condivide le foto dal set

Charlize Theron è approdata sul set di The Old Guard 2 e ha condiviso le prime foto dal set che la vedono sorridente insieme ai colleghi di cast dell'hit Netflix.

Charlize Theron ha annunciato l'inizio delle riprese del sequel Netflix The Old Guard 2 postando sui social media alcune foto dal set che la vedono rilassata insieme ai colleghi. Le foto sono accompagnate dalla scritta: "Andiamo al lavoro".

The Old Guard 2 prenderà ispirazione dal secondo arco narrativo del fumetto realizzato da Greg Rucka e Leandro Fernandez su cui sono basati i film.

Il sequel di The Old Guard, diretto da Victoria Mahoney, sarà prodotto dalla regista del primo film Gina Prince-Bythewood con David Ellison di Skydance, Dana Goldberg, e Don Granger, insieme a Marc Evans e alla Denver and Delilah, compagnia di Charlize Theron.

The Old Guard 2 ha debuttato sulla piattaforma streaming nel luglio 2020 ottenendo ben 186 milioni di ore viste nei primi 28 giorni di permanenza in catalogo.

L'adattamento della graphic novel creata da Greg Rucka e Leandro Fernandez aveva al centro un team di mercenari immortali che devono lottare per sopravvivere e mantenersi in vita.

Il sequel del film con star Charlize Theron vede l'ingresso nel cast di Uma Thurman ed Henry Golding, che affiancheranno KiKi Layne, Matthias Schoenaerts, Marwan Kenzari, Luca Marinelli, Veronica Ngo e Chiwetel Ejiofor.

Qui trovate la nostra recensione di The Old Guard. Fin dal debutto, il film ha ottenuto recensioni positive sia dalla critica che dal pubblico per le spettacolari sequenze d'azione, per la rappresentazione LGBTQ+ all'interno del genere dei supereroi e per la performance di Charlize Theron.