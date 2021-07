The Old Guard, Charlize Theron: "La sceneggiatura del sequel è pronta, inizieremo a girare nel 2022"

Charlize Theron ha recentemente rivelato che la sceneggiatura del sequel di The Old Guard è pronta e che le riprese sono previste per l'inizio del 2022.

Charlize Theron ha recentemente confermato che il sequel del suo thriller d'azione del 2020, The Old Guard, sarà realizzato: "La sceneggiatura è già pronta e le riprese sono state programmate per l'inizio del prossimo anno." L'attrice 45enne ha rivelato a Variety, durante il suo evento di beneficenza per l'Africa Outreach Project, che il progetto è entrato in fase di pre-produzione.

The Old Guard: una scena con Charlize Theron e KiKi Layne

Charlize ha aggiunto che Marwan Kenzari e Luca Marinelli torneranno nei panni della coppia gay Joe e Nicky: "Ci saranno sicuramente anche loro, non possono mancare!". Nel cast del primo film figuravano anche KiKi Layne, Matthias Schoenaerts, Chiwetel Ejiofor e Harry Melling.

The Old Guard, diretto da Gina Prince-Blythewood, scritto da Greg Rucka e basato su una serie di graphic novel, narra la storia di una squadra segreta di mercenari che nascondono un segreto: sono tutti immortali. In seguito la squadra scopre che esiste qualcuno che condivide il loro stesso segreto: Nile, interpretato da KiKi Layne.

The Old Guard: una scena del film con Charlize Theron

Lo scorso anno, quando un giornalista chiese a Charlize Theron se lo studio stava già pensando o meno ad un sequel, l'attrice rispose: "Per ora siamo concentrati sulla riuscita del primo capitolo, poi ci prenderemo una pausa... ma, dato che tutte le persone coinvolte vogliono continuare, sono sicura che quando arriverà il momento giusto ne parleremo senz'altro".