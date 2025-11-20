The Odyssey: il personaggio di Robert Pattinson svelato in una nuova foto

Nuovi dettagli su The Odyssey, l'epico adattamento omerico firmato da Christopher Nolan, rivelati dalle immagini diffuse sui social media che rivelano il personaggio interpretato da Robert Pattinson e offrono uno sguardo ravvicinato al look di Zendaya.

Girato in Italia, Grecia, Marocco e in altre location intorno al globo, The Odyssey ricostruisce le gesta di Ulisse (Matt Damon) e il suo viaggio epico per fare ritorno a Itaca dopo la Guerra di Troia. L'eroe dovrà affrontare pericoli di ogni genere, un viaggio periglioso per mare, incantesimi, creature mostruose e l'ira degli dei nel tentativo di fare ritorno sul trono di Itaca, riunendosi alla moglie Penelope e al figlio Telemaco.

Matt Damon nei panni di Ulisse

Che cosa rivelano le foto di Robert Pattinson e Zendaya?

Il personaggio interpretato da Robert Pattinson finora non era stato reso noto. Adesso possiamo dare un primo sguardo al costume che, come rivela @pattinsonphotos, appartiene ad Antinoo, "uno dei tanti pretendenti in lizza per conquistare Penelope (Anne Hathaway), la moglie di Ulisse". Il post sottolinea anche che questa, per Pattinson, è la seconda collaborazione con Nolan dopo Tenet.

Alcune foto del dietro le quinte condivise da @he4vensnight mostrano, invece, Zendaya sul set nei panni di Atena accanto a Matt Damon/Ulisse. Queste immagini mostrano i personaggi nei luoghi delle riprese del film. Conferma dei ruoli di Pattinson e Zendaya arriva anche da Empire, che descrive Atena come "la dea che guida Ulisse nel suo viaggio".

Empire ha anche pubblicato le prime foto di Anne Hathaway nei panni di Penelope, Tom Holland in quelli di Telemaco e Mia Goth nel ruolo di Melanto. John Leguizamo è apparso pesantemente truccato nei panni di Eumeo, il fedele porcaro che assiste Ulisse nel suo ritorno a Itaca.

Fanno parte del cast anche Jon Bernthal, Samantha Morton, Lupita Nyong'o, Charlize Theron e Benny Safdie, oltre a Elliot Page, Bill Irwin e Corey Hawkins. Empire ha riferito di aver visto una sequenza di cinque minuti che iniziava con la frase "Hai sentito la storia del cavallo?", seguita da una rappresentazione della caduta di Troia e si concludeva con una breve inquadratura di un Ciclope.

The Odyssey arriverà nei cinema a luglio 2026, distribuito da Universal Pictures.