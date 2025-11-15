The Odyssey: primo sguardo a Tom Holland e Anne Hathaway, svelato il personaggio di Mia Goth

Le foto di The Odyssey svelate da Empire Magazine ci offrono un primo sguardo alla Penelope di Anne Hathway e a Tom Holland, che interpreta il figlio Telemaco, ma fanno chiarezza anche sull'identità del personaggio di Mia Goth, fino a oggi tenuto segreto.

I tre personaggi si trovano a Itaca, in attesa del ritorno di Odisseo (Matt Damon). A fianco della moglie e del figlio del Re di Itaca, Mia Goth interpreta Melanto, "una delle ancelle di palazzo che potrebbe non essere del tutto onesta".

Altri personaggi non sono stati ancora svelati, ma si vocifera che Zendaya interpreterà la dea Atena, Robert Pattinson vestirà i panni di Hermes, Charlize Theron sarà la maga Circe, Benny Safdie interpreterà il re di Micene Agamennone e Lupita Nyong'o si calerà nei panni di sua moglie Clitennestra.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Raccontare l'epos del passato con la tecnologia più all'avanguardia

Matt Damon ha assicurato che The Odyssey sarà divertente come un blockbuster estivo. Il film di Christopher Nolan, che porta sullo schermo il poema di Omero utilizzando la tecnologia cinematografica IMAX, ha richiesto 600.000 metri di pellicola e 91 giorni di riprese in Italia, Grecia, Marocco e in altre parti del mondo.

L'antico poema greco di Omero segue Odisseo e il suo equipaggio nel loro viaggio di ritorno dopo la guerra di Troia, incontrando ogni sorta di minaccia lungo il cammino, tra cui il ciclope Polifemo, le Sirene e la maga Circe.

"Come regista, cerco vuoti nella cultura cinematografica, cose che non sono mai state fatte prima" ha spiegato Nolan a Empire. "E quello che ho visto è che tutto questo grande lavoro cinematografico mitologico con cui sono cresciuto - i film di Ray Harryhausen e altri - non l'avevo mai visto realizzato con il peso e la credibilità che una produzione IMAX di Hollywood e con budget di prima categoria può dare".

The Odyssey arriverà nei cinema a luglio 2026, distribuito da Universal Pictures.