The Odyssey: le foto dal set svelano il costume (e il ruolo?) di Tom Holland

Sono in corso in Grecia le riprese di The Odyssey, epica impresa di Christopher Nolan che porta sullo schermo l'Odissea di Omero. Tra le star del film, l'interprete di Spider-Man Tom Holland è sbarcato nella nazione mediterranea solo pochi giorni fa e già le sue foto in costume sul set hanno fatto il giro del web rivelando potenzialmente il ruolo affidatogli da Nolan.

Sono in molti a scommettere che l'attore britannico interpreterà Telemaco, il figlio di Ulisse, ruolo compatibile con l'età visto che a interpretare il protagonista sarà Matt Damon. Nel racconto omerico, Telemaco dove provare di essere in grado di diventare re - il sovrano di Itaca deve essere approvato da un consiglio - e più tardi dovrà aiutare il padre a riconquistare il suo ruolo quando questi farà ritorno a casa dopo lunghe peripezie.

Le immagini dal set, divenute rapidamente virali, mostrano Tom Holland su una barca di legno in stile antico insieme a Christopher Nolan e altri membri dell'equipaggio. L'attore indossa un mantello marrone sul costume e sfoggia un caschetto corto.

Un set avvolto nel mistero

Per il momento sul nuovo ambizioso progetto in lavorazione è trapelato ben poco e in molti si chiedono come Christopher Nolan adatterà un classico come l'Odissea. Confermato il cast che, oltre a Matt Damon e Tom Holland, vede coinvolte star quali Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Anne Hathaway, Charlize Theron, Benny Safdie, Mia Goth e Jon Bernthal. Basato sull'antica epopea greca di Omero, The Odyssey segue il pericoloso viaggio di 10 anni di Ulisse verso Itaca dopo la guerra di Troia. Lungo il cammino si imbatterà in creature mitologiche come il ciclope Polifemo e la maga Circe. Quel che è certo è che il regista britannico farà largo uso di effetti pratici, che sono stati un punto fermo dei film di Nolan finora.

Le scelte creative del regista premio Oscar hanno costi elevati. Secondo quanto riferito, il budget di The Odyssey supererebbe i 250 milioni di dollari, il che lo renderebbe il film di Nolan più costoso di sempre. L'uso da parte di Nolan di effetti pratici per la sequenza di battaglia che dovrebbe inaugurare il film anticipa ciò che potremo vedere nella scena in cui Ulisse combatte Polifemo, un ciclope gigante, impersonato da un pupazzo meccanico alto sei metri.