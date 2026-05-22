Odissea, Zendaya fiera di Tom Holland: “Sul set stavo per piangere per lui”

Zendaya non ama parlare molto della sua relazione con il neo-marito Tom Holland, ma nel nuovo numero della rivista Elle si è sbilanciata più del solito sul suo amore per lui.

Nell'ultimo anno circa, i due attori hanno girato insieme Spider-Man: Brand New Day e anche Odissea di Christopher Nolan.

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Tuttavia, nel film epico tratto da Omero non hanno condiviso nessuna scena insieme, quindi Zendaya ha osservato Holland lavorare da bordo set. "Avrei potuto piangere, ero così orgogliosa", ha raccontato nel nuovo numero della rivista.

"E poi Spider-Man è stato un sogno; posso andare al lavoro ogni giorno con il mio migliore amico, la persona che amo. Portiamo i nostri cani sul set; è come una faccenda di famiglia. Siamo cresciuti con quei film! È come tornare a casa".

Per quanto riguarda le voci di matrimonio, Zendaya ha ancora una volta evitato di confermare se lei e Holland siano sposati. "No, non lo farò", ha detto alla giornalista di Elle.

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Zendaya è stata così tanto in viaggio ultimamente che c'è solo un modo perché la sua famiglia riesca a tenerla sotto controllo: hanno la sua posizione sui loro telefoni. "È semplicemente più facile - 'Oh, non risponde perché è a Budapest'. Così sanno dove sono e in quale fuso orario mi trovo".

L'attrice ha dimostrato quanto sia stata impegnata e in giro per il mondo ricordando le riprese della terza stagione di Euphoria.

"Ricordo sul set di Euphoria, c'era una ripresa notturna in un ranch. Ero così stanca, ma stavo anche imparando le mie battute per Dune. E poi ho iniziato a scrivere le battute da memorizzare per quel viaggio lampo che avrei fatto in Islanda [per Odissea]", ha raccontato Zendaya. "Non è che abbia molte battute lì, ma stavo lavorando con Christopher Nolan! La cosa più imbarazzante della vita sarebbe sbagliare le battute, cosa che è successa una volta".

Perché Christopher Nolan l'ha scelta per il ruolo di Atena

Il regista ha rivelato di aver scelto Zendaya per quel suo fascino iconico. "Voglio dire, interpreta letteralmente una dea [Athena]; è un compito impegnativo", ha dichiarato. "È una vera star del cinema, ma anche un'attrice incredibile".

I co-protagonisti Matt Damon, che interpreta Ulisse, e Tom Holland, che interpreta Telemaco, sono diventati un po' gelosi degli elogi che Nolan ha rivolto al lavoro di Zendaya: "Chris è noto per essere molto misurato. Quindi quando fai una ripresa, non è che dica: 'È stato fantastico'. Dirà qualcosa tipo: 'Sì, bene. Okay'. E quello equivale al più grande elogio che tu possa mai ricevere", ha raccontato Matt Damon.

"Con Zendaya, invece, ci sono state riprese in cui ha detto: 'Stop. Perfetto'. Letteralmente, io e Tom Holland eravamo ossessionati da questa cosa. Lei ha ricevuto un 'perfetto'? Io non ho mai ricevuto nemmeno un 'fantastico'. Lei ha avuto un 'perfetto'? Io e lui ci siamo lamentati di questa cosa per tutto il resto del film. 'Tu hai ricevuto qualcosa oggi?' 'No, ho ricevuto un 'bene'" "Sì, anch'io", ha scherzato Damon.