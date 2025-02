The Odyssey: Christopher Nolan dice no alla CGI, Polifemo sarà un pupazzo meccanico di 6 metri

Nolan userà effetti pratici per le sequenze spettacolari della sua Odissea, girata in Sicilia, Grecia e Marocco tra le altre location.

Mentre sono in corso in Sicilia le prime riprese di The Odyssey, spuntano nuovi dettagli sull'epica avventura di Christopher Nolan, che scommetterrà tutto sugli effetti pratici evitando la CGI.

Secondo i media greci, L'Odissea sarà parzialmente girato in Grecia. Le location previste includono la Grotta di Nestore, le spiagge di Voidokilia e Almyrolaka, il castello di Methoni e l'Acrocorinto. Il Ministero della Cultura greco ha autorizzato le riprese nel rispetto delle rigorose condizioni di tutela del territorio.

Inoltre, è stato anticipato che le scene che coinvolgono il Ciclope Polifemo saranno girate nella leggendaria Grotta di Nestore e sulla Spiaggia di Voidokilia utilizzando un pupazzo antropomorfo meccanico di 6x6 metri. Possibile che la scena in questione venga poi aggiustata in post-produzione, ma la volontà di Nolan di privilegiare gli effetti pratici fa parte della sua attenzione nei confronti delle tecniche tradizionali di ripresa e dell'uso della pellicola.

Secondo la testimonianza di un turista, le scene ambientate nella città di Troia verranno invece girate in Marocco.

L'avventura di Ulisse nell'Isola dei Ciclopi

Nel poema epico di Omero, Ulisse viene intrappolato da Polifemo in una grotta In the epic poem, Odysseus is trapped by Polyphemus inside the cave e vede addirittura sei dei suoi compagni divorati dalla gigantesca creatura. Sarà interessante vedere come Nolan descriverà il tentativo di fuga dell'eroe.

Il cast stellare di The Odyssey cast include Matt Damon, Charlize Theron, Anne Hathaway, Lupita Nyong'o, Tom Holland, Robert Pattinson, Zendaya, Jon Bernthal, Benny Safdie, Elliot Page e John Leguizamo. Il film targato Universal dovrebbe arrivare nei cinema nel luglio 2026.