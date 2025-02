Christopher Nolan è arrivato in Sicilia per girare The Odyssey: le prime foto

Le riprese di The Odyssey, nuovo adattamento cinematografico dell'epico racconto di Omero, non dovrebbero iniziare prima della prossima estate, ma intanto Christopher Nolan è stato già avvistato sull'isola di Favignana, dove sarà ambientata parte della storia.

Il regista, infatti, ha scelto l'isola di Favignana e l'arcipelago delle Eolie come location per il suo prossimo film, che promette di essere un'opera monumentale, con un budget di 250 milioni di dollari e un cast stellare che comprende nomi del calibro di Matt Damon, Charlize Theron, Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson e Lupita Nyong'o.

"Per l'amministrazione comunale e per tutta la comunità egadina, è un grande orgoglio che l'isola di Favignana sia stata scelta come location per le riprese del nuovo film di Christopher Nolan", ha dichiarato il sindaco Francesco Forgione. Nel frattempo, altre star si sono unite a The Odyssey negli ultimi giorni.

The Odyssey, una grande occasione per il turismo in Sicilia

"Questa scelta rappresenta un'opportunità straordinaria, non solo per la presenza sull'isola di centinaia di operatori al di fuori del periodo di maggior afflusso turistico, ma anche perché un kolossal diretto da uno dei registi più importanti al mondo darà una visibilità senza precedenti a Favignana e all'intero arcipelago", ha proseguito il primo cittadino di Favignana.

La scelta dell'isola siciliana non sarebbe stata affatto casuale. Favignana, perla delle Egadi, è stata infatti associata da secoli alle avventure di Ulisse. Secondo una teoria formulata dallo studioso inglese Samuel Butler nel 1897 e recentemente rivalutata, l'isola sarebbe stata una delle tappe del viaggio dell'eroe omerico.

"Il cinema racconta il territorio, favorisce il turismo e ci renderà più attraenti a livello internazionale", ha dichiarato l'assessore al Turismo Stefania Bevilacqua. "Siamo molto felici e onorati che Favignana sia stata scelta come location per un film di questa portata, con un cast straordinario. È un'occasione unica di promozione, di destagionalizzazione e di opportunità lavorativa per la comunità".