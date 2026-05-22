Odissea: mistero sulla durata dell'epopea di Nolan, prima annunciata e poi cancellata

Il mistero sulla durata dell'Odissea di Christopher Nolan potrebbe essere stato risolto.. oppure no. L'indicazione ufficiale della durata del film in arrivo nei cinema italiani il 16 luglio è apparsa sul sito delle catene IMAX e AMC per poi essere cancellata dopo poco. Proviamo aa fare chiarezza.

Robert Pattinson in una scena di Odissea

Quanto dura l'Odissea di Christopher Nolan

Christopher Nolan ha già anticipato che la durata di Odissea sarà inferiore a quella di Oppenheimer. Dichiarazione confermata dalla durata trapelata, come ha rivelato World of Reel, sul sito della catena di AMC e IMAX che indica 2 ore e 53 minuti.

Ma il mistero si infittisce perché poco dopo l'annuncio, la durata in questione è stata prontamente cancellata dai siti web. Come scrive IGN, "è possibile che entrambi i siti web abbiano anticipato i tempi rispetto alla prevendita ufficiale dei biglietti. Lo scorso luglio, per Odissea è stata disponibile una prevendita limitata che ha permesso ai fan di prenotare i biglietti per le proiezioni del weekend di apertura in formato IMAX 70mm prima dell'uscita del primo trailer, ma si prevede che a breve saranno disponibili altri biglietti per le proiezioni standard in IMAX e nelle sale cinematografiche".

Tom Holland e Anne Hathaway in una scena di Odissea

Odissea: uno dei film più lunghi di Christopher Nolan

Tenendo per buona l'indicazione apparsa e poi scomparsa dal web, Odissea sarà il secondo film più lungo di Nolan. Il regista ha superato la soglia delle tre ore solo una volta nella sua carriera, con Oppenheimer, che dura esattamente 180 minuti. Seguono Interstellar (2 ore e 49 minuti), Il cavaliere oscuro - Il ritorno (2 ore e 44 minuti), Il cavaliere oscuro (2 ore e 32 minuti) e Tenet (2 ore e 30 minuti).

Facendo un calcolo approssimativo, i titoli di coda potrebbero rappresentare dai 5 ai 10 minuti della durata complessiva del film, ma ma vista la portata del tema affrontato, l'adattamento del celebre poema omerico, è abbastanza inevitabile una durata fiume per raccontare l'estenuante ritorno a casa di Ulisse dopo la Guerra di Troia.