The Odyssey: l'armatura dell'Ulisse di Matt Damon svelata in una foto dal set

Nuovi dettagli sul look di Matt Damon nell'epica avventura di Christopher Nolan diffusi in una nuova foto dal set che si è ira spostato in Scozia.

L'Odissea di Christopher Nolan arriva in Scozia e non mancano i curiosi che hanno immortalato Matt Damon in tenuta da battaglia. La nuova foto dal set di The Odyssey, che dopo Italia, Grecia e Marocco si è trasferito sulla costa di Moray Firth, vede l'attore con indosso mantello, stivaloni di pelle e un'armatura metallica che lascia scoperte le braccia. Damon, che indossa anche una vistosa polsiera, accenna un saluto ai curiosi.

Sul set scozzese sono stati avvistati anche Tom Holland e Zendaya, membri del ricchissimo cast dell'Odissea nolaniana che comprende anche Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Anne Hathaway, Charlize Theron, Benny Safdie, Elliot Page, Jon Bernthal e Mia Goth.

Un'Odissea tutta da scoprire, ecco che cosa sappiamo

The Odyssey, la cui uscita in IMAX è attualmente prevista per il luglio 2026, segue Ulisse (Matt Damon), re di Itaca, nel suo pericoloso viaggio di ritorno dopo la guerra di Troia. Durante il percorso, il protagonista affronterà il ciclope Polifemo, le Sirene, la ninfa Calipso e la strega Circe negli oceani insidiosi che lo separano dalla sua isola natale e dalla moglie Penelope, impegnata a disfare ogni notte lo strascico nuziale che tesse nel caso in cui uno dei pretendenti che hanno preso possesso della sua casa finisca per sposarla se il marito non torna. La sua memoria è custodita anche dal figlio Telemaco (Tom Holland). La storia include anche divinità come Atena, Poseidone e Zeus.

Charlize Theron ha confermato che a breve sarà sul set di The Odyssey per interpretare uno dei personaggi più potenti del poema epico, la maga Circe.

Nuovi dettagli sul film di Christopher Nolan sono stati rivelati dal teaser trailer di The Odyssey, trapelato prematuramente in rete dopo l'annuncio che il regista ha deciso di distribuirlo unicamente nei cinema e non sul web.