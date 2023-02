The Marvels, La sirenetta: Disney non rilascia i trailer al Super Bowl 2023, la reazione furiosa dei fan

I fan della Disney e dell'MCU non hanno accolto bene il lancio mancato dei trailer de La sirenetta e The Marvels al Super Bowl 2023.

I media americani si erano sbilanciati anticipando l'uscita durante il Super Bowl 2023 dei trailer di due dei film più attesi del 2023: La sirenetta e The Marvels. Così non è stato. Disney ha posticipato l'uscita dei trailer scatenando le reazioni inferocite dei fan, che si sono riversati sui social media per lamentarsi.

Di The Marvels, preannunciato sequel di Captain Marvel, al momento si sa ben poco. Il film, che farà parte della Fase 5 dell'MCU e uscirà a giugno, vedrà il ritorno di Carol Danvers (Brie Larson che stavolta unirà le forze con Monica Rambeau e Ms. Marvel per affrontare una nuova minaccia.

Disney e Marvel avrebbero potuto sfruttare l'hype per Ant-Man and the Wasp: Quantumania, in uscita mercoledì 15 febbraio, grande protagonista del Super Bowl 2023 con spot e trailer, come hanno fatto per Guardiani della Galassia Vol. 3, forte di un nuovo trailer, ma hanno preferito rimandare suscitando l'ira dei fan dell'MCU.

The Marvels: ecco la sinossi ufficiale di Captain Marvel 2

Stessa sorte è toccata al trailer de La sirenetta, nuovo remake live action di un classico Disney. Il film, che vede la giovane Halle Bailey nei panni di Ariel, è il nuovo adattamento del film animato del 1989 con le musiche di Howard Ashman e Alan Menken, ispirato alla fiaba di Hans Christian Andersen. La nuova versione conterrà musiche firmate dall'acclamato Lin-Manuel Miranda. Anche in questo caso i fan hanno espresso su Twitter il loro fastidio per il mancato rilascio del trailer.