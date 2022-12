The Marvels: ecco la sinossi ufficiale di Captain Marvel 2

The Direct ha svelato la nuova sinossi ufficiale di The Marvels, sequel di Captain Marvel che vede il ritorno di Brie Larson nei panni della potente super eroina.

"Carol Danvers, alias Captain Marvel, ha riconquistato la sua identità dai tirannici Kree e si è vendicata dell'Intelligenza Suprema" si legge nella sinossi. "Ma conseguenze inattese costringono Carol a farsi carico di un universo destabilizzato. Quando i suoi doveri la conducono a un anomalo buco nero collegato a un rivoluzionario Kree, i suoi poteri restano invischiati a quelli della sua super fan di Jersey City Kamala Khan, alias Ms. Marvel, e alla nipote di Carol, il Capitano Monica Rambeau, che si è allontanata da lei. Insieme, questo improbabile trio dovrà imparare a collaborare per salvare l'universo".

Da quanto anticipa la sinossi, nella nuova avventura la Captain Marvel di Brie Larson non sarà sola, ma sarà affiancata da Iman Vellani nei panni di Kamala Khan e Teyonah Parris in quelli di Monica Rambeau.

Prime anticipazioni su Captain Marvel 2

La sinossi appena svelata sembra collegarsi direttamente alla scena finale della serie Ms. Marvel, dove Carol Danvers si è ritrovata nella camera da letto di Kamala Khan dopo che il braccialetto di Kamala ha fatto cambiare posizione a lei e Carol. Ora, sembra che Carol dovrà imparare a gestire i poteri mutanti di Kamala insieme ai suoi e a quelli di Monica Rambeau, creando una interessante dinamica conflittuale all'intero del trio che si incontra per la prima volta.

The Marvels: Brie Larson condivide una foto che la ritrae accanto alle co-protagoniste

In più Carol dovrà ricucire la relazione con Monica Rambeau, che nutre ancora rancore nei confronti della migliore amica di sua madre, colpevole di essere stata lontana dalla Terra mentre Maria moriva di cancro. Inoltre, non è ancora chiaro dove sia Monica dopo che i fan l'hanno vista l'ultima volta ottenere superpoteri a Westview in WandaVision, quindi i fan potrebbero trovare una Monica più esperta una volta che sarà stata introdotta in The Marvels.

Il sequel diretto da Nia DaCosta è stato scritto da Megan McDonnell. Fanno parte del cast anche l'inglese Zawe Ashton nei panni dell'antagonista di Captain Marvel e il sudcoreano Park Seo-Joon in un ruolo ancora top secret.

The Marvels, parte della Fase 5 dell'MCU, arriverà nei cinema nel giugno 2023.