Guardiani della Galassia Vol. 3, la banda si riunisce per un'ultima volta nel nuovo trailer

È tempo di un'ultima reunion: Guardiani della Galassia Vol. 3 ci mostrerà la conclusione della saga dei Guardiani diretta da James Gunn, e questo nuovo trailer dal Super Bowl 2023 ci anticipa nuovi dettagli su ciò che vedremo a maggio al cinema.

L'acclamata saga cinematografica con protagonista il gruppo di eroi più sgangherato che ci sia vedrà la sua conclusione con un nuovo film scritto e diretto da James Gunn, di cui ci è stato mostrato un nuovo trailer proprio nelle scorse ore.

Il trailer si apre con Peter Quill, alias Star-Lord (Chris Pratt), che riassume gli eventi dei primi due film dei Guardiani della Galassia. "Sono Star-Lord! Ho formato i Guardiani. Ho incontrato una ragazza. Mi sono innamorato. E quella ragazza è morta... ma poi è tornata", dice, riferendosi al destino che ha colpito Gamora (Zoe Saldaña). Una versione alternativa di Gamora è comparsa durante Avengers: Endgame, ma lei è tutt'altro che cordiale con Quill, sbattendolo contro un muro. "È tornata una stronza!" Quill esclama mentre lui, Gamora e Nebula (Karen Gillan) salgono in ascensore. Gamora ovviamente si offende per questo, mentre Nebula ammette che Quill ha ragione, anche se ha tralasciato "alcune informazioni importanti".

Come ribadito a più riprese, Guardiani della Galassia Vol. 3 sarà l'ultimo film Marvel per alcuni degli interpreti, e rappresenterà un addio per la formazione attuale dei Guardiani.

Tuttavia, nella pellicola assisteremo anche a graditi ritorni e attesi debutti, come quello di Adam Warlock (interpretato da Will Poulter), che sicuramente offrirà spunti ed elementi interessanti per il futuro del MCU, considerata anche l'importanza del personaggio nei fumetti.

Il film Marvel con Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementiff, Bradley Cooper e Vin Diesel arriverà a maggio al cinema.