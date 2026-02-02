The Mandalorian and Grogu, Toy Story 5 e gli altri trailer che (forse) vedremo al Super Bowl 2026

Fuoco alle polveri in attesa del Super Bowl 2026, ecco quali trailer e promo dei film più attesi verranno probabilmente mostrati durante l'incontro tra i New England Patriots e i Seattle Seahawks.

Il Super Bowl 2026, che quest'anno vedrà scontrarsi Seattle Seahawks e New England Patriots, è l'evento più atteso e seguito dal pubblico americano. Negli intervalli del Big Game è tradizione lanciare i promo dei film più attesi nei preziosi secondi pagati a peso d'oro dalle major. Ma quali sono i trailer che vedremo quest'anno?

Toy Story 5: Buzz Lightyear nell'immagine esclusiva di Empire

La lista dei trailer che (forse) vedremo al Super Bowl 2026

Come ha anticipato Deadline, Disney, Paramount e Universal dovrebbero fare ritorno con i promo dei film al cinema più attesi del 2026. Lo studio di Topolino ha in programma di lanciare i trailer dei due nuovi film Pixar in arrivo: Jumpers - Un Salto tra gli Animali, la cui uscita italiana è fissata per il 5 marzo, e Toy Story 5, in arrivo il 17 giugno. Ma ci sarà spazio anche per Star Wars: The Mandalorian and Grogu, che offrirà un nuovo sguardo agli amatissimi Mando e Grogu.

Paramount avrebbe deciso di investire su Scream 7, lanciando un trailer dell'horror seriale durante il game con la speranza di replicare gli incassi record dello scorso anno con Mission: Impossible - The Final Reckoning.

Illumination e Universal avrebbero pronti non uno bensì due assi nella manica con i promo di Super Mario Galaxy Il film e Minions 3. Inoltre, pare che potremo aspettarci in arrivo anche un nuovo trailer del film sugli alieni di Steven Spielberg, Disclosure Day, in arrivo l'11 giugno.

Tra i nuovi contendenti, Lionsgate dovrebbe lanciare il trailer di Michael, biopic di Antoine Fuqua su Michael Jackson, che promette sorprese sulla popstar.

Marvel e le altre grandi assenze al Super Bowl 2026

Cattive notizie per i fan dei cinecomics. Secondo quanto anticipato, Apple Original Films, Netflix, Sony e Warner Bros. dovrebbero saltare il Super Bowl , il che spiegherebbe l'assenza di Spider-Man: Brand New Day dalla lista dei promo in arrivo così come quella dei cinecomic DC Supergirl o Clayface.

che, dopo i quattro teaser natalizi, avrebbe deciso di rimandare il lancio dela data da destinarsi.