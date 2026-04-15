Supergirl, Milly Alcock parla kryptoniano e affronta i pirati nel trailer del CinemaCon

Supergirl dei DC Studios ha fatto tappa alla CinemaCon di Las Vegas, dove si sta svolgendo in questi giorni la convention annuale dei gestori di sale cinematografiche.

L'attrice di House of the Dragon Milly Alcock interpreta il ruolo di Kara Zor-El, alias la Ragazza d'Acciaio e nelle nuove immagini che la DC ha presentato nelle scorse ore, è più che all'altezza di quel soprannome.

Milly Alcock nel teaser trailer di Supergirl

Cosa succede nel trailer di Supergirl mostrato alla CinemaCon

Nel filmato vediamo Kara Zor-El che combatte contro una banda di temibili pirati che la bandiscono nello spazio profondo, solo per scoprire di aver avuto a che fare con la supereroina benefattrice sbagliata.

L'intero film è ambientato su altri pianeti. Ciò significa che ci sono abbastanza personaggi alieni stravaganti da riempire una cantina di Star Wars nello shuttle spaziale su cui Supergirl stava viaggiando prima che fosse abbordato dai banditi. "Magari ci dai un po' di tregua con quel narghilè", dice Supergirl con tono sprezzante a un alieno che non smette di sbattere la pipa durante il loro viaggio senza fine.

Supergirl: Milly Alcock con il costume sul set di Superman

L'intenso allenamento fisico di Milly Alcock

Il regista Craig Gillespie ha raccontato che ogni giorno, prima ancora che iniziassero le riprese, Alcock si allenava per un'ora per riuscire a eseguire le complesse acrobazie del film. "È stato davvero divertente", ha raccontato entusiasta Alcock.

Gillespie ha anche elogiato Alcock per la dedizione dimostrata nel ruolo, sottolineando che ha imparato cinque lingue (dai fumetti) per interpretarlo (nel filmato che ha condiviso, Supergirl comunica con una creatura tramite una serie di schiocchi). Quello scambio era pensato per strappare una risata. Tuttavia, Gillespie è rimasto particolarmente colpito dal fatto che Alcock sia riuscita a interpretare scene drammatiche con i suoi genitori mentre parlava kryptoniano.

La trama di Supergirl e la data d'uscita in Italia

La storia segue Supergirl mentre attraversa il cosmo insieme al suo fedele cucciolo, Krypto il Supercane, per farsi un nome lontano dalla sua eroica parente. Dopo aver incontrato una ragazza aliena di nome Ruthye, determinata a vendicare la morte di suo padre, Supergirl si unisce alla lotta per la giustizia. Ruthye, che brandisce una spada che si rifiuta di consegnare ai pirati, ammira chiaramente la nostra coraggiosa eroina.

Il film, il secondo appartenente al DC Universe, arriverà nelle sale italiane il 25 giugno 2026, quasi un anno dopo il film di debutto di questo universo condiviso, ovvero Superman. Sarà seguito il prossimo ottobre da Clayface (di cui vi abbiamo già riportato la descrizione del trailer) e l'anno prossimo da Man of Tomorrow.