Supergirl, svelata la durata: è uno dei cinecomic più brevi degli ultimi anni

Dopo le oltre due ore di durata di Superman, questo nuovo film del DC Universe sarà un po' più corto e in netta controtendenza con i film di questo genere usciti al cinema in questi anni

Dopo il Superman uscito nel 2025, Supergirl è il nuovo film DC Universe ad arrivare nelle sale cinematografiche ma diversamente dal suo predecessore avrà una durata decisamente più breve.

Non solo, in netta controtendenza rispetto ai cinecomic standard, il film con Milly Alcock diretto da Craig Gillespie sarà uno dei più corti usciti negli ultimi anni nelle sale.

Milly Alcock nel teaser trailer di Supergirl

Svelata la durata decisamente breve di Supergirl

Collider ha recentemente intervistato Gillespie, il quale ha confermato che la durata attuale di Supergirl è di poco inferiore a 1 ora e 50 minuti, titoli di coda inclusi. Al contrario, Superman durava 2 ore e 9 minuti, in linea quindi con lo standard odierno.

Supergirl, l'ultimo lungometraggio della DC Studios in uscita sul grande schermo, arriverà nelle sale di tutto il mondo la prossima estate distribuito dalla Warner Bros. Pictures, con Milly Alcock nel ruolo di Supergirl/Kara Zor-El. Il film è diretto da Gillespie su una sceneggiatura di Ana Nogueira.

Supergirl, Milly Alcock in una scena del trailer

Il contenuto delle scene post-credits di Supergirl

Alla domanda se potesse anticipare qualcosa sulle scene post-titoli di coda di Supergirl, il regista ha risposto in modo criptico: "Non posso dirlo, mi dispiace". La maggior parte dei fan ipotizza che vedremo qualcosa che preparerà il terreno per Man of Tomorrow, il sequel di Superman in uscita la prossima estate. Si prevede che Kara Zor-El, interpretata da Milly Alcock, apparirà nel film, anche se la notizia non è ancora stata confermata ufficialmente.

Supergirl, inoltre, potrebbe anche preparare il terreno per un prossimo film o una serie TV su Lobo con Jason Momoa nel ruolo del protagonista. Il co-amministratore delegato dei DC Studios, Peter Safran, ha recentemente parlato del debutto del personaggio nell'universo cinematografico DC (DCU), affermando: "[Momoa] ne parla da sempre".

La trama di Supergirl e la data d'uscita in Italia

La storia segue Kara Zor-El mentre attraversa il cosmo insieme al suo fedele cucciolo, Krypto il Supercane, per farsi un nome lontano dalla sua eroica parente. Dopo aver incontrato una ragazza aliena di nome Ruthye, determinata a vendicare la morte di suo padre, Supergirl si unisce alla lotta per la giustizia. Ruthye, che brandisce una spada che si rifiuta di consegnare ai pirati, ammira chiaramente la nostra coraggiosa eroina.

Il film, il secondo appartenente al DC Universe, arriverà nelle sale italiane il 25 giugno 2026, quasi un anno dopo il film di debutto di questo universo condiviso, ovvero Superman. Sarà seguito il prossimo ottobre da Clayface (di cui vi abbiamo già riportato la descrizione del trailer) e l'anno prossimo da Man of Tomorrow.