Super Bowl 2026 senza trailer di Avengers: Doomsday? I dubbi sulla strategia Marvel

Come da tradizione, è arrivato il momento del Super Bowl 2026 e, in concomitanza col Big Game, dell'uscita dei trailer più attesi dai fan del grande schermo. Secondo quanto anticipato dai rumor, però, quest'anno Marvel salterà l'appuntamento più atteso, rimandando il debutto del trailer di Avengers: Doomsday a data da destinarsi.

A quanto possiamo capire dalla lista di promo diffusi sui social media, Marvel avrebbe deciso di dare campo libero ai DC Studios, rinunciando a lanciare durante il Super Bowl sia il trailer di Avengers: Doomsday che quello del cinecomic Sony Spider-Man: Brand New Day. Proviamo a capire le ragioni di questa "discutibile" strategia promozionale.

Un frammento del teaser di Avengers: Doomsday con Ciclope in azione

Perché Marvel ha rinunciato al Super Bowl?

Sia la lista ufficiosa trapelata sui social media che le anticipazioni di Deadline suggeriscono l'assenza del trailer di Avengers: Doomsday dalla manciata di promo di pochi secondi pagati profumatamente dalle major. E sarebbero proprio i costi folli ad aver frenato Marvel, interrompendo la sua tradizionale presenza con i teaser più attesi del momento.

"Pare che i Marvel Studios, che hanno in programma Avengers: Doomsday (18 dicembre) e Spider-Man: Brand New Day con Sony (31 luglio), abbiano scelto di rimanere fuori dando vita a un'anomalia per il Super Bowl", si legge su Deadline. "Negli anni passati, hanno lanciato promo di film come Deadpool & Wolverine, Thunderbolts* e altri ancora."

Come rivela Comicbookmovie.com, il costo di 30 secondi durante l'evento più atteso dell'anno per il pubblico americano sarebbe lievitato dai 7,5 milioni di dollari l'anno scorso alla cifra sbalorditiva di 10 milioni di dollari. Cifra che Marvel e Disney potrebbero aver deciso di non voler spendere per non sovraccaricare troppo i fan dopo il lancio dei quattro teaser di Doomsday che hanno monopolizzato il periodo natalizio.

Disney, lo studio che possiede Marvel, sarà comunque presente (pare) con i trailer dei film d'animazione Pixar Jumpers - Un Salto tra gli Animali e probabilmente Toy Story 5 e con l'action sci-fi di Lucasfilm The Mandalorian and Grogu. Ricordiamo che l'ultimo film di Star Wars ad avere uno spot al Big Game è stato Solo: A Star Wars Story nel 2018. Naturalmente le informazioni diffuse finora vanno prese con le molle visto che si tratta di mere voci di corridoio. Da qui all'8 febbraio, giorno del Super Bowl 2026, tutto potrebbe cambiare. D'altronde Avengers: Doomsday è uno dei film al cinema più attesi del 2026 e Marvel potrebbe stupirci ancora una volta.