Toy Story, Andrew Stanton risponde a Tarantino: "Nessuno gli toglie la sua trilogia, può non vedere gli altri"

Andrew Stanton, uno degli autori più importanti nella storia della Pixar, ha risposto alle parole di Quentin Tarantino, che ha criticato la decisione di proseguire la saga di Toy Story oltre la trilogia.

Toy Story 5 è in arrivo a distanza di sedici anni dall'uscita dell'ultimo capitolo della trilogia iniziale, Toy Story 3, distribuito nelle sale nel 2010, considerata inizialmente la naturale conclusione dell'arco narrativo di Andy e dei suoi giocattoli.

Andrew Stanton risponde a Quentin Tarantino

Lo sceneggiatore di Toy Story, premiato con l'Oscar per Alla ricerca di Nemo e WALL - E, ha spiegato che c'è sempre spazio per nuove storie: "Quindi il 3 era la fine... degli anni di Andy" ha spiegato alla rivista Empire "Nessuno viene derubato della propria trilogia. Possono tenersi quella e non guardare altro se non vogliono. Ma ho sempre amato come questo mondo ci permetta di abbracciare il tempo e il cambiamento. Non c'è nessuna promessa che rimanga immutato".

Una scena di Toy Story 3

Pur non nominandolo, Stanton ha risposto alle dichiarazioni di Quentin Tarantino sull'argomento: "Nel caso di Toy Story, il terzo è semplicemente magnifico" disse Tarantino lo scorso anno in un'intervista "È uno dei migliori film che abbia mai visto. E se hai visto gli altri due, è semplicemente devastante. Ma il fatto è che poi, tre anni dopo o giù di lì [in realtà nove anni dopo] hanno fatto un quarto, e non ho alcun desiderio di vederlo. Hai letteralmente concluso la storia nel modo più perfetto possibile, quindi no, non mi interessa se è bello. Ho chiuso".

La conclusione di Toy Story 3 e l'arrivo imminente del quinto film

Toy Story 3 - La grande fuga è probabilmente considerato il migliore film della saga Pixar: Andy, ormai cresciuto, consegna i suoi giocattoli alla piccola Bonnie prima di partire per il college, segnando la separazione definitiva del bambino che fu dai suoi amati giocattoli. Nel 2019 è arrivato Toy Story 4, con Woody che diventa improvvisamente un giocattolo perduto, pronto a vivere nuove avventure con Bo Peep.

Nel quinto capitolo, Toy Story 5, troviamo però Woody nuovamente con i suoi vecchi amici e il trailer ha confuso un po' i fan sulla coerenza narrativa della saga. In ogni caso, il nuovo 'avversario' per i giocattoli che furono di Andy sono i nuovi giochi digitali, rappresentati da Lilypad, doppiato da Greta Lee.

Secondo Tim Allen, doppiatore di Buzz Lightyear, il quinto film si concentrerà molto di più anche sul personaggio di Jessie, la cowgirl amica di Woody.