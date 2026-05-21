The Mandalorian and Grogu, arrivano in streaming i primi 10 minuti del film in esclusiva su Fortnite

Fortnite non è più solo un videogioco, ma la sala cinematografica più grande del pianeta. Epic Games, Disney e Lucasfilm hanno lanciato ufficialmente l'evento "The Mandalorian and Grogu" Watch Party Island, un'esperienza interattiva senza precedenti che permette agli utenti di gustarsi i primi dieci minuti dell'attesissimo film cinematografico direttamente all'interno del Battle Royale.

Una fedeltà assoluta grazie ai creatori della serie

L'operazione non si limita alla semplice proiezione video di Star Wars: The Mandalorian and Grogu: il prossimo martedì 26 maggio, il regista Jon Favreau farà la sua comparsa virtuale nell'anfiteatro dell'isola per una sessione speciale di domande e risposte con i fan.

La mappa dell'isola di Fortnite non è una riproduzione approssimativa, ma una vera e propria estensione digitale del set. Sviluppata in collaborazione con lo studio creativo di Favreau, Fairview Portals, e con Beyond Creative, l'esperienza è stata costruita sfruttando il toolkit ufficiale di Star Wars (il set di risorse intellettuali più imponente mai integrato in Fortnite).

"Su The Mandalorian tutto si riduce ai dettagli... i materiali, le luci, il sonoro", ha spiegato Jon Favreau dalle colonne di Variety. "Sono gli elementi che rendono quel mondo reale. Il nostro team di Fairview Portals ha unito queste componenti con Lucasfilm ed Epic all'interno di Fortnite per ricreare il tono e la texture di quell'universo, invitando i giocatori a esplorarlo in un modo completamente nuovo".

Le strade di Nevarro, la Main Street e persino il rifugio imperiale sono stati modellati seguendo i progetti originari degli scenografi della serie Disney+.

Missioni cooperative, Grogu e ricompense esclusive

L'isola offre anche una modalità di gioco cooperativa per un massimo di 12 giocatori. Gli utenti atterrano sul pianeta nei panni di nuovi vice-sceriffi proprio mentre la città subisce un violento attacco da parte dei rimasugli delle forze imperiali. Da lì, i giocatori dovranno imbracciare le armi e combattere fianco a fianco con il droide cacciatore di taglie IG-11, incrociando diverse vecchie conoscenze della galassia lontana lontana.

Non manca lo spazio per l'interazione con il piccolo Grogu: i giocatori potranno completare piccole missioni secondarie per aiutarlo. Inoltre, trascorrendo almeno 20 minuti all'interno dell'isola, si sbloccherà automaticamente l'esclusiva schermata di caricamento "Mandalorian Sanctuary", che mostra alcuni dei concept art ufficiali del film.

Per i collezionisti di skin, oggi debutta nel negozio oggetti anche il nuovo costume "The Mandalorian Pen & Ink", caratterizzato da un peculiare stile grafico cel-shading che richiama i fumetti. L'assedio galattico di Epic Games ha fatto centro un'altra volta.