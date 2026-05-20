The Mandalorian & Grogu: una campagna 'spaziale' porta l'elmo di Din Djarin in orbita

Disney Italia e D-Orbit hanno collaborato per realizzare delle immagini promozionali del nuovo film di Star Wars davvero uniche.

Walt Disney Company Italia e D-Orbit, una scale-up nel settore delle tecnologie spaziali, hanno svelato una sorprendente collaborazione ideata per la campagna promozionale di Star Wars: The Mandalorian e Grogu, il nuovo film della saga in uscita nelle sale italiane il 20 maggio 2026.

Grazie alla partnership, infatti una riproduzione dell'elmo del protagonista è stata inviata in orbita a bordo di Wayfinder, la 22a missione commerciale di ION Satellite Carrier, il "taxi spaziale" con cui D-Orbit lancia in orbita i satelliti dei suoi clienti.

Una collaborazione unica

Da un'altitudine di oltre 500 chilometri, le telecamere sviluppate internamente dall'azienda stanno riprendendo l'oggetto con la Terra sullo sfondo, generando immagini uniche legate all'epico ritorno dei personaggi della saga stellare sugli schermi, questa volta cinematografici.

Renato Panesi, co-fondatore di D-Orbit, ha parlato della collaborazione nata per promuovere The Mandalorian and Grogu, di cui potete leggere la nostra recensione, dichiarando: "Si tratta di un esempio di come tecnologia e fantascienza possano completarsi a vicenda per creare qualcosa di veramente entusiasmante. Sono molto orgoglioso del lavoro svolto dal team, in particolare da coloro che hanno sviluppato e gestito la telecamera che ha filmato le immagini in orbita. La loro ingegnosità ha trasformato un sogno in realtà".

L'elmo di Din Djarin che è stato portato a bordo è una replica realizzata grazie alla scansione in 3D dell'oggetto di scena originale ed è stato ricavato da un blocco solido di alluminio serie 6000 e dotato di componenti elettronici e ottici specializzati.

Star Wars: The Mandalorian and Grogu - una foto "ultimate BADASSES" per i due protagonisti

Prima del lancio, il carico utile è stato sottoposto, insieme a ION, al programma di qualificazione ambientale e funzionale richiesto per qualsiasi carico utile commerciale: test di vibrazione per simulare le sollecitazioni del lancio, test in camera a vuoto termico per replicare le condizioni operative nello spazio e verifiche funzionali del sistema integrato.

Una missione ideata con un legame con la saga di Star Wars

Le immagini catturate a bordo sono state realizzate da telecamere sviluppate da D-Orbit per i propri veicoli orbitali.

Matteo Andreas Lorenzoni, direttore della business unit Orbital Access di D-Orbit, ha aggiunto: "Dietro queste immagini si cela lo straordinario lavoro di un team, grazie al quale siamo stati in grado di fornire a Disney Italia sequenze che hanno pienamente soddisfatto le loro aspettative. Per molti di noi, è stata anche una collaborazione profondamente gratificante: lavorare a un progetto legato a Star Wars, una saga che ha sempre fatto parte del nostro immaginario collettivo, è fonte di orgoglio ed entusiasmo che si percepisce in tutta l'azienda".

Wayfinder è stato lanciato il 30 marzo 2026 dalla base spaziale di Vandenberg in California a bordo del razzo Falcon 9 di SpaceX, nell'ambito della missione Transporter-16, e immesso in un'orbita eliosincrona a un'altitudine di circa 510 chilometri.

La saga di Star Wars è legata alla missione grazie ad alcuni riferimenti: il nome richiama l'ormai iconica frase 'This is the way', mentre il logo ufficiale, se capovolto, rivela la silhouette di un elmo mandaloriano.