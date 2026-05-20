The Mandalorian and Grogu, le previsioni al box-office non sono eccezionali

The Mandalorian and Grogu esce oggi nelle sale italiane ma intanto sono già emerse le prime proiezioni degli incassi al box-office relative al suo primo weekend di programmazione in tutto il mondo.

Nonostante si tratti del primo film di Star Wars ad arrivare al cinema dopo ben sette anni dall'ultima volta, all'epoca de L'Ascesa di Skywalker (2019), la pellicola diretta da Jon Favreau sembra avrà un andamento buono ma non eccezionale al botteghino.

Star Wars: The Mandalorian and Grogu - Pedro Pascal a viso scoperto

Gli incassi di The Mandalorian and Grogu nel primo weekend

La pellicola non sta ottenendo recensioni entusiastiche (almeno stando al punteggio su Rotten Tomatoes), ma il film è classificato come "Fresh" sul noto aggregatore e si avvia a incassare 80 milioni di dollari nel weekend del Memorial Day (quattro giorni) in Nord America.

All'estero, il film punta a un incasso iniziale simile, pari a 80 milioni di dollari, secondo quanto riportato su Deadline. Stiamo parlando quindi di un debutto globale da 160 milioni di dollari, per un film con un budget di produzione iniziale stimato in 165 milioni di dollari.

Si tratta di un risultato leggermente superiore a quello ottenuto da Solo: A Star Wars Story al suo debutto nel 2018, quando incassò 103 milioni di dollari negli Stati Uniti e 52 milioni all'estero, per un totale di 155 milioni di dollari. Quel film presentava un nuovo attore nei panni di un personaggio iconico, mentre Star Wars: The Mandalorian and Grogu è il primo film tratto da una serie in streaming di Disney+.

Star Wars: The Mandalorian and Grogu, un'immagine del film

Quando dovrà incassare il nuovo Star Wars per essere considerato un successo

Al momento non c'è una cifra esatta delle spese di marketing, ma qualsiasi incasso inferiore ai 500-600 milioni di dollari rischia di essere considerato una delusione dalla Disney. The Mandalorian ha riscosso un grande successo su Disney+ al momento del lancio, ma l'interesse è calato con la terza stagione, fortemente incentrata sulla mitologia, e Din Djarin e Grogu sono ormai assenti dagli schermi da oltre tre anni.

Gli spettatori hanno voltato pagina rispetto a Star Wars, o The Mandalorian semplicemente non è un franchise da grande schermo? Qualunque sia la risposta, è troppo presto per dare per spacciato questo progetto, e vi terremo aggiornati questo fine settimana con tutti gli ultimi dati sul botteghino non appena saranno disponibili.

In definitiva, si tratta pur sempre di un film di Star Wars e l'interesse potrebbe aumentare nel fine settimana. Ciò dipenderà dal passaparola e le prossime settimane saranno cruciali per l'eventuale successo finanziario di The Mandalorian and Grogu.

The Mandalorian 4 doveva collegarsi alla storia di Ahsoka

Nel frattempo, Jon Favreau ha svelato che la quarta stagione di The Mandalorian era stata inizialmente pensata per essere collegata alla seconda stagione di Ahsoka: "Avevo scritto una stagione 4 che era legata in modo più diretto a ciò che era accaduto in precedenza", confermando quindi che alcune connessioni narrative tra le due serie erano state previste in una fase iniziale dello sviluppo.

Il regista e produttore ha anche paragonato la struttura di The Mandalorian and Grogu all'inizio di Star Wars: Una nuova speranza, sottolineando l'idea di raccontare la storia come parte di un'avventura già in corso, nello stile di George Lucas. La seconda stagione di Ahsoka è attualmente prevista per un'uscita all'inizio del 2027.