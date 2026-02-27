The Mandalorian and Grogu: Disney trema per lo scarso hype riservato al teaser

Maggior fiducia sarebbe riposta in Star Wars: Starfighter, il film con Ryan Gosling sarebbe l'asso nella manica per il rilancio di Star Wars secondo nuove anticipazioni.

Non finiscono i grattacapi per Disney. A preoccupare lo studio sarebbe lo scarso hype dimostrato dal pubblico in vista dell'uscita di The Mandalorian and Grogu dopo l'accoglienza riservata al teaser lanciato durante il Super Bowl.

Quello interpretato da Pedro Pascal sarà il primo film di Star Wars in quasi sette anni. La pellicola riporta sullo schermo le avventure del Mandaloriano e del suo fedele compagno Grogu, alias Baby Yoda, reso celebre dalla serie Disney+ The Mandalorian. E proprio l'origine seriale sembra un "peccato difficile da cancellare" che potrebbe penalizzare il film in arrivo nei cinema italiani il 20 maggio. Ma le speranze di Disney per il rilancio di Star Wars sono riposte in un altro titolo, come rivela un report di Variety.

Star Wars: The Mandalorian and Grogu, una foto

Quali sono state le reazioni dei fan al teaser del Super Bowl di The Mandalorian and Grogu?

Il teaser di The Mandalorian and Grogu lanciato durante il Super Bowl, che mostra i protagonisti alla guida di un carro trainato da Tauntaun, "non ha generato il tipo di clamore che la Disney sperava, e c'è il timore che il film, basato su una serie TV in streaming, non riesca ad un pubblico più ampio al di fuori dei fan di Star Wars e di Grogu". Fortunatamente, The Mandalorian and Grogu è il film di Star Wars più economico prodotto dalla Disney, il che limiterebbe le perdite in caso di flop.

Diretto dal creatore della serie Jon Favreau, il film ha preso il posto dell'ipotetica quarta stagione, messa in cantiere e poi cancellata preferendo un progetto rivolto al grande schermo. In attesa di un trailer completo, le reazioni al teaser sono state contrastanti e se c'è chi ne ha apprezzato la leggerezza e l'ironia, non sono mancate le lamentele.

Quale film di Star Wars in arrivo dà più fiducia a Disney?

Se su The Mandalorian and Grogu aleggiano i timori di un flop, maggior fiducia viene riposta dallo studio su Star Wars: Starfighter, progetto diretto da Shawn Levy, che uscirà a maggio 2027, interpretato dalla star Ryan Gosling. Da quanto anticipato finora, Disney ritiene "più probabile che soddisfi i fan quando arriverà nei cinema la prossima primavera. Chi ha visto il girato ha elogiato la performance di Ryan Gosling e suggerisce che Levy sia stato in grado di riproporre lo spirito divertente del franchise", il che fa ben sperare.

Il futuro incerto di Avatar 4 e Avatar 5

Se il rilancio del franchise cinematografico di Star Wars desta preoccupazioni, anche il futuro di Avatar è ancora incerto. Nonostante gli incassi miliardari, "Disney deve decidere se continuare a finanziare i viaggi cinematografici di James Cameron su Pandora". L'ultimo film di Avatar, Fuoco e Cenere dell'anno scorso, ha incassato oltre 1,4 miliardi di dollari a livello globale. Quasi 1 miliardo di dollari in meno rispetto al precedente capitolo. Dato il costo di questi film, ogni capitolo di Avatar deve ottenere incassi colossali per raggiungere il pareggio. "Se guadagni 1 miliardo di dollari con il prossimo film, perdi comunque centinaia di milioni", avrebbe riferito a Variety una fonte interna.

Lo stesso James Cameron, nelle interviste, ha messo le mani avanti specificando che al momento la realizzazione di Avatar 4 è tutt'altro che certa.