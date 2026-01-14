Avatar 4, James Cameron conferma Michelle Yeoh come Na’vi nel film ma avverte: "Se lo realizzeremo... "

Intervistato da un canale televisivo giapponese, James Cameron ha confermato che l'attrice premio Oscar Michelle Yeoh sarà tra i protagonisti del quarto lungometraggio di Avatar, il franchise fantascientifico campione d'incassi.

Nonostante abbia confermato la presenza di Yeoh, il regista e produttore ha ammonito i fan, specificando che non esiste ancora la certezza della produzione di un quarto capitolo della saga, come aveva già ricordato poco tempo fa.

La conferma di Michelle Yeoh e i dubbi su Avatar 4

"Michelle Yeoh sarà sicuramente in Avatar 4, se lo realizzeremo" ha dichiarato Cameron a TVBS News Japan "L'industria cinematografica è in difficoltà in questo momento e Avatar 3 è costato moltissimo. Dobbiamo andare bene per poter continuare".

Una scena di Avatar - Fuoco e cenere

Nonostante il grande successo al box-office per Cameron non è così scontato che la saga prosegua ulteriormente: "Non dobbiamo solo avere successo, ma anche trovare un modo per realizzare Avatar 4 in modo meno costoso, così da poter andare avanti. Michelle sarà in Avatar 4 e Avatar 5. Interpreterà un personaggio in performance capture. Il suo personaggio si chiama Palakpuelat ed è una Na'vi".

Gli incassi di Fuoco e cenere fanno ben sperare per Avatar 4

Al di là delle parole di James Cameron, è difficile pensare che un franchise del successo di Avatar si possa fermare qui: Avatar - Fuoco e cenere ha incassato oltre mezzo miliardo di dollari a livello globale mentre Avatar 4 e Avatar 5 in realtà hanno già una data programmata d'uscita.

Avatar 4 dovrebbe arrivare nelle sale cinematografiche il 21 dicembre 2029 mentre il quinto è previsto per il 19 dicembre 2031. Nel terzo capitolo della saga sono tornati alcuni dei protagonisti dei primi due capitoli come Sam Worthington nel ruolo di Jake Sully al fianco di Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Kate Winslet e Stephen Lang. Il primo Avatar uscì nelle sale nel 2009 mentre il primo sequel, Avatar: La via dell'acqua è uscito a fine 2022, tre anni prima del terzo lungometraggio, Avatar - Fuoco e cenere.