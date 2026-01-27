Star Wars: Starfighter infrangerà una tradizione della saga che dura da 46 anni

Una volta che arriverà nelle sale di tutto il mondo, Star Wars: Starfighter, infrangerà una delle tradizioni più longeve della saga di George Lucas.

Il prossimo film con Ryan Gosling introdurrà come noto nuovi personaggi nell'universo di Star Wars, ma non includerà alcun personaggio storico, secondo quanto affermato dal suo sceneggiatore. Se ciò dovesse rivelarsi corretto, diventerà il primo film della saga dopo l'originale a non includere alcun personaggio già apparso in precedenza.

Ovviamente, i sequel diretti di Star Wars (L'Impero colpisce ancora, Il ritorno dello Jedi) hanno riportato in scena il cast del primo film, e le trilogie prequel e sequel hanno visto la partecipazione di diversi volti noti. Lo stesso si può dire di Solo e di Rogue One, che vedeva la partecipazione della Principessa Leia, del Gran Moff Tarkin e di Darth Vader.

Una scena de L'impero colpisce ancora

Quali tradizioni di Star Wars verranno mantenute?

Lo sceneggiatore di Star Wars: Starfighter, Jonathan Tropper, ha anche dichiarato che, sebbene questa particolare tradizione di lunga data di Star Wars verrà infranta, altre invece verranno puntualmente rispettate, per la gioia dei fan.

"Ovviamente, le spade laser fanno parte di quell'universo e di quella galassia. Sono sempre molto attento a non rivelare nulla, ma in sostanza, penso sia risaputo che non ci saranno personaggi storici. Non vedrete nessuno dei personaggi che avete visto negli altri film. Quindi ci sono alcune cose che sono ancora segni distintivi di Star Wars che è bene avere nel film. Oltre a questo, non posso dire altro".

Quest'anno arriverà al cinema Star Wars: The Mandalorian and Grogu, ma al momento non è chiaro se in quest'ultimo film saranno presenti personaggi storici della saga di Star Wars. Visto che nel corso della serie Disney+ con Pedro Pascal alcuni personaggi storici sono effettivamente apparsi (come ad esempio Luke Skywalker e Boba Fett) è lecito aspettarseli anche nel film in arrivo a maggio nelle sale.

Star Wars: Starfighter, Ryan Gosling e Flynn Gray sul set

In che linea temporale è ambientato Star Wars: Starfighter?

I commenti di Tropper hanno aggiunto qualche informazione in più a ciò che i fan già sapevano sul film. La sua storia è ambientata cinque anni dopo gli eventi di Star Wars: L'ascesa di Skywalker, rendendolo il film più avanti nel futuro della timeline di Star Wars.

Il titolo stesso suggerisce che il film sarà incentrato su un pilota di caccia, probabilmente interpretato da Gosling, anche se questo non è stato confermato. Non è dato sapere se questo ipotetico pilota abbia qualche legame con la Resistenza o con altre fazioni della galassia di Star Wars. Tuttavia, il regista Shawn Levy ha già confermato che Starfighter è una storia autonoma: "Ci sono molte voci, alcune vere, altre no", ha anticipato, parlando della trama del film. "Non è un prequel, non è un sequel. È una nuova avventura".