The Mandalorian & Grogu, nel nuovo trailer c'è anche un volto famigliare di Clone Wars

Tantissima azione e scene spettacolari nel nuovo filmato che anticipa il ritorno della saga di Star Wars sul grande schermo diversi anni dopo L'Ascesa di Skywalker, gli easter egg presenti sono numerosi

Lucasfilm e Disney hanno finalmente pubblicato un nuovo trailer di The Mandalorian & Grogu.

Si tratta del primo full trailer del film rilasciato dopo il breve teaser trailer dello scorso settembre. E anche se questo filmato continua a non svelare troppo, ci offre sicuramente un'idea più chiara di cosa aspettarci dalla prossima grande avventura di Din Djarin e Grogu, compreso il debutto in live-action di un personaggio di The Clone Wars.

Cosa vediamo nel nuovo trailer?

Tra i momenti salienti del trailer ci sono Din Djarin senza casco in diverse situazioni e un assaggio dello scontro tra Din e Rotta the Hutt, il personaggio doppiato da Jeremy Allen White nella versione originale.

Questo trailer ci ha anche regalato le prime immagini dei gemelli Hutt, che abbiamo incontrato in The Book of Boba Fett e che erano già apparsi nel poster rivelato a settembre.

I dettagli generali della trama sono in gran parte tenuti segreti, anche se abbiamo abbastanza informazioni per fare una buona valutazione della storia. Sappiamo che il personaggio di Sigourney Weaver, il sergente Ward, affida a Din e Grogu una missione nell'Orlo Esterno, durante la quale incontreranno Rotta the Hutt. E sembra ormai confermato che il Consiglio Ombra della terza stagione di The Mandalorian avrà un ruolo nel film.

Embo nel trailer di Star Wars: The Mandalorian & Grogu

Chi è quel personaggio misterioso di The Clone Wars?

Come vediamo, a un certo punto del trailer compare anche Embo, un cacciatore di taglie che aveva già fatto il suo esordio nel franchise comparendo nella serie animata Star Wars: The Clone Wars.

Un anno fa si era diffusa la voce secondo cui proprio Embo sarebbe stato il cattivo principale del film e, adesso, abbiamo almeno la conferma che farà parte della storia. Il resto del trailer ci riporta alle atmosfere che hanno reso un successo la serie The Mandalorian, ovvero un mix tra avventura e tenerezza che sono capi saldi della saga.

Star Wars: The Mandalorian and Grogu, una foto

Quando esce al cinema The Mandalorian & Grogu?

Il film uscirà nelle sale americane durante il weekend del Memorial Day, il 22 maggio, mentre in quelle italiane arriverà poco prima, il 20 maggio. Il film è diretto da Jon Favreau, scritto da Favreau e Dave Filoni e prodotto da Kathleen Kennedy, Favreau, Filoni e Ian Bryce.

I protagonisti sono Pedro Pascal nel ruolo di Din Djarin, Sigourney Weaver nel ruolo del sergente Ward, Jeremy Allen White nel ruolo di Rotta the Hutt, Jonny Coyne nel ruolo di un signore della guerra imperiale ancora senza nome. Ludwig Göransson ha composto la colonna sonora del film, dopo aver firmato il tema della serie Disney+.