The Mandalorian: Jon Favreau svela qualche nuovo dettaglio del legame tra Grogu e Yoda

Il regista Jon Favreau è tornato a parlare del legame tra Grogu e Yoda durante la promozione del nuovo film della saga di Star Wars che arriverà il 20 maggio nelle sale italiane.

The Mandalorian and Grogu proseguirà la storia iniziata nella serie prodotta per Disney+ seguendo un nuovo capitolo delle avventure del personaggio interpretato da Pedro Pascal.

I riferimenti a Yoda

Durante un'intervista rilasciata a GamesRadar+, Jon Favreau ha parlato dell'amato protagonista di Star Wars: The Mandalorian and Grogu spiegando: "Non sta seguendo il tipico percorso Jedi di un giovane apprendista, ma si è addestrato con alcuni dei migliori maestri Jedi in circolazione".

Il filmmaker ha ricordato: "Sappiamo per certo che ha studiato con Luke Skywalker. Ci sono indizi che suggeriscono che possa aver incrociato la strada di Yoda, perché ne riconosce il nome, questo è ciò che lasciamo intendere. Ed era anche presente al Tempio Jedi prima dell'Ordine 66".

Star Wars: The Mandalorian and Grogu - Grogu durante una scena del film

Nei progetti realizzati per il piccolo schermo, Grogu ha quindi abbandonato l'addestramento jedi per tornare da Din Djarin, suo padre adottivo. Questo, tuttavia, non vuol dire che abbia totalmente abbandonato quel mondo. Il filmmaker ha sottolineato: "Sebbene Grogu non sia al servizio di qualcuno che lo istruisce, è chiaro che medita e si sottopone a una qualche forma di disciplina Jedi".

Favreau ha inoltre spiegato: "Penso che il suo uso della Forza sia decisamente migliorato. Luke Skywalker non ha studiato a lungo con Obi-Wan, ma ha comunque affinato le sue abilità. Quindi, penso che questo faccia parte del percorso a disposizione di Grogu, come abbiamo già appreso dai precedenti film di Star Wars".

Cosa racconterà The Mandalorian & Grogu

Nel film il malvagio Impero è caduto e i signori della guerra imperiali rimangono sparsi per tutta la galassia. Mentre la neonata Nuova Repubblica lavora per proteggere tutto ciò per cui ha combattuto la Ribellione, ha chiesto l'aiuto del leggendario cacciatore di taglie mandaloriano Din Djarin e del suo giovane apprendista Grogu.

Favreau è anche produttore insieme a Kathleen Kennedy, Dave Filoni e Ian Bryce. La colonna sonora del film è composta da Ludwig Göransson, che torna a occuparsi delle musiche dopo aver sviluppato il tema della serie Disney+.

I protagonisti sono Pedro Pascal che riprende il ruolo di Din Djarin e si è recentemente commosso durante la presentazione del progetto, Sigourney Weaver nel ruolo del sergente Ward, Jeremy Allen White nel ruolo di Rotta the Hutt, Jonny Coyne nel ruolo di un signore della guerra imperiale ancora senza nome.