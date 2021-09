The Last Duel, Ben Affleck scioccato dalle acconciature nel film: "Pensate che funzioneranno?"

Ben Affleck e il collega Matt Damon hanno espresso il loro sconcerto di fronte alle acconciature improbabili scelte da Ridley Scott per The Last Duel.

La star di The Last Duel, Ben Affleck, ha ammesso di essere rimasto scioccato tanto quanto gli spettatori di fronte alle acconciature imposte dal regista Ridley Scott al cast.

The Last Duel: il profilo di Ben Affleck

Gli strani tagli di capelli sfoggiati da Ben Affleck e Matt Damon nei panni, rispettivamente, del Conte Pierre d'Alençons e di Jean de Carrouges in The Last Duel non sono certo passati inosservati. Nella recensione di Indiewire si legge che il film ospita "alcune delle peggiori acconciature mai viste sullo schermo". Parlando con Entertainment Weekly, Affleck e Damon hanno attribuito a Ridley Scott la "colpa" della scelta dei look:

"Ridley è molto visivo e ha scelto questi look. poi ha messo le nostre facce su questi look" ha spiegato Matt Damon.

The Last Duel: un primo piano di Matt Damon

"Eravamo scioccati" ha aggiunto Ben Affleck. "Ma dal momento che è un artista visivo così straordinario ed è il regista ti fidi. Spero che le persone non abbandonino la proiezione per colpa dei nostri capelli. Ma è servito ad aiutarci entrambi a non sentirci come generalmente ci vedono le persone e a far parte di quest'altro mondo. Credo che fosse questa l'intenzione di Ridley Scott. Ma lui ha detto solo 'Questo è come saranno i vostri capelli.'"

Affleck ha continuato: "All'inizio ho pensato 'Wow, è scioccante, pensi davvero che funzionerà?' Ma lui ci credeva davvero, quindi ho detto 'Ok, mi fido di te. Facciamolo.' Inoltre, non capivo fino a che punto il ciano aggiunto e la desaturazione avrebbero cambiato il mio aspetto".

Jennifer Lopez: Ben Affleck respinge un fan troppo invadente e si trasforma in bodyguard (VIDEO)

Damon ha spiegato che il suo mullet è il risultato del fatto che il suo personaggio che va costantemente in guerra: "Voleva combattere. E a Ridley piaceva l'idea del mullet come se avessi appena preso un coltello e mi fossi tagliato i lati dei capelli solo per potermi mettere il casco. Questo è tutto ciò che mi importava."

Qui trovate la recensione di The Last Duel, il film di Ridley Scott arriverà nei cinema italiani il 14 Ottobre.